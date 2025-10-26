На Черниговщине наркоделец прятал вещества в динамике магнитофона - суд назначил ему приговор

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Черниговский районный суд вынес приговор мужчине за хранение и сбыт каннабиса. Следствие установило, что он хранил наркотические вещества в своем доме, расфасовывая их по сверткам и пряча в колонке для магнитофона.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что нашел каннабис в лесных окопах между селами. Он также заявил о тяжелых жизненных обстоятельствах, которые побудили его к совершению преступления: смерть брата на фронте, болезнь отца и необходимость лечения матери.

Мужчина признал свою вину и искренне раскаивался в своих действиях.

Решение суда

Суд признал его виновным по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина вырастил и хранил более 55 килограммов каннабиса. Он обустроил теплицу на арендованном участке в одном области.

Также стало известно, что на Львовщине разоблачили мужчину и его подругу, которые сбывали амфетамин. Обоим уже избрали наказание.