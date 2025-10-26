Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ділок ховав наркотики у музичну колонку — як його покарав суд

Ділок ховав наркотики у музичну колонку — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 00:33
Оновлено: 22:00
На Чернігівщині наркоділок ховав речовини у динаміку магнітофона — суд призначив йому вирок
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Чернігівський районний суд виніс вирок чоловіку за зберігання та збут канабісу. Слідство встановило, що він зберігав наркотичні речовини у своєму помешканні, розфасовуючи їх по згортках та ховаючи в колонці для магнітофона.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що знайшов канабіс у лісових окопах між селами. Він також заявив про важкі життєві обставини, які спонукали його до скоєння злочину: смерть брата на фронті, хвороба батька та необхідність лікування матері.

Чоловік визнав свою вину та щиро каявся у своїх діях.

Рішення суду

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Одещині чоловік виростив і зберігав понад 55 кілограмів канабісу. Він облаштував теплицю на орендованій ділянці в одному області.

Також стало відомо, що на Львівщині викрили чоловіка та його подругу, які збували амфетамін. Обом уже обрали покарання.

суд наркотики канабіс наркоторгівля Чернігівська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації