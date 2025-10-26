На Чернігівщині наркоділок ховав речовини у динаміку магнітофона — суд призначив йому вирок

Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Чернігівський районний суд виніс вирок чоловіку за зберігання та збут канабісу. Слідство встановило, що він зберігав наркотичні речовини у своєму помешканні, розфасовуючи їх по згортках та ховаючи в колонці для магнітофона.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що знайшов канабіс у лісових окопах між селами. Він також заявив про важкі життєві обставини, які спонукали його до скоєння злочину: смерть брата на фронті, хвороба батька та необхідність лікування матері.

Чоловік визнав свою вину та щиро каявся у своїх діях.

Рішення суду

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Одещині чоловік виростив і зберігав понад 55 кілограмів канабісу. Він облаштував теплицю на орендованій ділянці в одному області.

Також стало відомо, що на Львівщині викрили чоловіка та його подругу, які збували амфетамін. Обом уже обрали покарання.