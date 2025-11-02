Посадовець державної інспекції вимагав хабарі — як його покарав суд

Чоловік із грошима. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Керівник однієї з державних інспекцій вимагав у підприємців гроші. Йому вже обрали покарання.

Про це 21 жовтня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у період від травня до грудня 2013 року власники крамниць, АЗС і супермаркетів платили фігуранту від двох до чотирьох тисяч гривень і передавали талони на пальне. За це він обіцяв не перевіряти торгові точки або ж у разі виявлення порушень призначати мінімальні штрафи. Посередником була підлегла обвинуваченого.

Рішення суду

За вимагання й одержання хабарів (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, — Ред.) порушника засудили до восьми років позбавлення волі та конфіскації майна. Крім того, його на три роки позбавили рангу та права обіймати посади в державних органах.

Наразі засуджений переховується від правосуддя. Вирок йому винесли заочно. Судове рішення ще не набуло законної сили. Його можна оскаржити, подавши апеляцію.

