Нарушение государственного языка в Украине — где зафиксировано больше всего

Нарушения, касающиеся государственного языка — где большинство
В течение первого полугодия этого года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка проводил работу в рамках 656 мероприятий государственного контроля за применением украинского языка. В 2024 году было начато 103 ГК, а в этом — 549.
Об этом сообщила омбудсмен Елена Ивановская в Facebook.
Нарушение государственного языка
По состоянию на 15 июля был завершен 521 ГК, а 135 — еще продолжаются.
В результате государственного контроля выявлено 524 нарушения. По этим фактам было оформлено 388 административных протоколов, а также вынесено 136 предупреждений предпринимателям за несоблюдение требований статьи 30 Закона Украины относительно обслуживания потребителей.
"Наибольшее количество нарушений выявлено в таких сферах: пользовательских интерфейсов (36% от общего количества — статья 27 языкового Закона), обслуживание потребителей (26% — статья 30) и информации для общего ознакомления (22% — статья 28)", — говорится в сообщении.
Больше всего нарушений установлено в:
- Киеве;
- Одесской области;
- Харьковской;
- Днепропетровской.
Омбудсмен отметила, что в первом полугодии этого года поступило 1 410 обращений граждан. Это количество на 348 больше, чем за такой же период прошлого года.
Напомним, преподаватель Екатерина Никонюк сообщила о провалах в языковой политике государства. По ее словам, борьба должна проходить через положительную популяризацию украинского языка.
А 15 июля Кабмин назначил Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
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