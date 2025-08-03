Нарушение государственного языка в Украине — где зафиксировано больше всего

Люди на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В течение первого полугодия этого года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка проводил работу в рамках 656 мероприятий государственного контроля за применением украинского языка. В 2024 году было начато 103 ГК, а в этом — 549.

Об этом сообщила омбудсмен Елена Ивановская в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Нарушение государственного языка

По состоянию на 15 июля был завершен 521 ГК, а 135 — еще продолжаются.

В результате государственного контроля выявлено 524 нарушения. По этим фактам было оформлено 388 административных протоколов, а также вынесено 136 предупреждений предпринимателям за несоблюдение требований статьи 30 Закона Украины относительно обслуживания потребителей.

Нарушение государственного языка. Фото: facebook.com/govuamova

"Наибольшее количество нарушений выявлено в таких сферах: пользовательских интерфейсов (36% от общего количества — статья 27 языкового Закона), обслуживание потребителей (26% — статья 30) и информации для общего ознакомления (22% — статья 28)", — говорится в сообщении.

Больше всего нарушений установлено в:

Киеве;

Одесской области;

Харьковской;

Днепропетровской.

Омбудсмен отметила, что в первом полугодии этого года поступило 1 410 обращений граждан. Это количество на 348 больше, чем за такой же период прошлого года.

Пост Уполномоченного по защите государственного языка. Фото: скриншот

Напомним, преподаватель Екатерина Никонюк сообщила о провалах в языковой политике государства. По ее словам, борьба должна проходить через положительную популяризацию украинского языка.

А 15 июля Кабмин назначил Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.