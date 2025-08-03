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Порушення щодо державної мови — де зафіксовано найбільше

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Дата публікації: 3 серпня 2025 15:42
Порушення державної мови в Україні — де зафіксовано найбільше
Люди на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом першого півріччя цього року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови проводив роботу   в межах 656 заходів державного контролю за застосуванням української мови. У 2024 році було розпочато 103 ДК, а в цьому — 549.

Про це повідомила омбудсменка Олена Івановська у Facebook.

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Станом на 15 липня було завершено 521 ДК, а 135 — ще тривають. 

Внаслідок державного контролю виявлено 524 порушення. За цими фактами було оформлено 388 адміністративних протоколів, а також винесено 136 попереджень підприємцям за недотримання вимог статті 30 Закону України щодо обслуговування споживачів.

Порушення державної мови в Україні
Порушення державної мови. Фото: facebook.com/govuamova

"Найбільшу кількість порушень виявлено у таких сферах: користувацьких інтерфейсів (36% від загальної кількості — стаття 27 мовного Закону), обслуговування споживачів (26% — стаття 30) та інформації для загального ознайомлення (22% — стаття 28)", — йдеться у повідомленні.

Найбільше порушень встановлено в:

  • Києві;
  • Одеській області;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській.

Омбудсменка зазначила, що у першому півріччі цього року надійшло 1 410 звернень громадян. Ця кількість на 348 більша, чим за такий же період минулого року.

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Допис Уповноваженого із захисту державної мови. Фото: скриншот

Нагадаємо, викладачка Катерина Никонюк повідомила про провали в мовній політиці держави. За її словами, боротьба повинна відбуватися позитивною популяризацією української мови.

А 15 липня Кабмін призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Київ українці Україна українська мова Одеська область порушення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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