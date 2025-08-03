Порушення державної мови в Україні — де зафіксовано найбільше

Порушення щодо державної мови — де зафіксовано найбільше
Протягом першого півріччя цього року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови проводив роботу в межах 656 заходів державного контролю за застосуванням української мови. У 2024 році було розпочато 103 ДК, а в цьому — 549.
Про це повідомила омбудсменка Олена Івановська у Facebook.
Порушення державної мови
Станом на 15 липня було завершено 521 ДК, а 135 — ще тривають.
Внаслідок державного контролю виявлено 524 порушення. За цими фактами було оформлено 388 адміністративних протоколів, а також винесено 136 попереджень підприємцям за недотримання вимог статті 30 Закону України щодо обслуговування споживачів.
"Найбільшу кількість порушень виявлено у таких сферах: користувацьких інтерфейсів (36% від загальної кількості — стаття 27 мовного Закону), обслуговування споживачів (26% — стаття 30) та інформації для загального ознайомлення (22% — стаття 28)", — йдеться у повідомленні.
Найбільше порушень встановлено в:
- Києві;
- Одеській області;
- Харківській;
- Дніпропетровській.
Омбудсменка зазначила, що у першому півріччі цього року надійшло 1 410 звернень громадян. Ця кількість на 348 більша, чим за такий же період минулого року.
Нагадаємо, викладачка Катерина Никонюк повідомила про провали в мовній політиці держави. За її словами, боротьба повинна відбуватися позитивною популяризацією української мови.
А 15 липня Кабмін призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.
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