Португалия передала Украине средства на поддержку энергосектора

Владимир Зеленский и Луишу Монтенегро. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Португалия передала 600 тысяч евро на поддержку энергосектора Украины. Кроме того, страна усилит военную и экономическую помощь нашему государству.

Об этом сообщил премьер-министр Португалии Луишу Монтенегро во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве 20 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE Елена Халик.

Реклама

Читайте также:

Помощь Украине от Португалии

Монтенегро заявил, что кроме средств на поддержку энергосектора Украины, Португалия привлекает свои компании, которые имеют опыт и технологии.

Что касается обороны, то Португалия планирует усилить военную и экономическую помощь Украине, в частности через инвестиции в оборонную отрасль, закупку боеприпасов и техники. Также страны будут развивать экономическое сотрудничество и совместные инвестиционные проекты.

"Европа готова и в дальнейшем инвестировать в Украину, а сотрудничество между Украиной и Португалией имеет большой потенциал в ближайшие годы", — подчеркнул премьер.

Напомним, 19 декабря Антониу Кошта сообщил, что в ЕС договорились выделить Украине 90 млрд евро. Речь идет о финансировании в 2026 и 2027 годах.

В то же время Зеленский объяснил важность репарационного кредита для Украины. По его словам, этот заем имеет не только финансовое, но и моральное значение.