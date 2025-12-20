Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Португалія передала Україні 600 тисяч євро — куди підуть кошти

Португалія передала Україні 600 тисяч євро — куди підуть кошти

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:24
Португалія передала Україні кошти на підтримку енергосектору
Володимир Зеленський та Луїшу Монтенегро. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Португалія передала 600 тисяч євро на підтримку енергосектору України. Крім того, країна посилить військову та економічну допомогу нашої держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр Португалії Луїшу Монтенегро під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 20 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE Олена Халік. 

Реклама
Читайте також:

Допомога Україні від Португалії

Монтенегро заявив, що окрім коштів на підтримку енергосектору України, Португалія залучає свої компанії, які мають досвід та технології.

Що стосується оборони, то Португалія планує посилити військову та економічну допомогу Україні, зокрема через інвестиції в оборонну галузь, закупівлю боєприпасів і техніки. Також країни розвиватимуть економічну співпрацю та спільні інвестиційні проєкти. 

"Європа готова й надалі інвестувати в Україну, а співпраця між Україною та Португалією має великий потенціал у найближчі роки", — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, 19 грудня Антоніу Кошта повідомив, що в ЄС домовилися виділити Україні 90 млрд євро. Йдеться про фінансування у 2026 і 2027 роках. 

Водночас Зеленський пояснив важливість репараційного кредиту для України. За його словами, ця позика має не лише фінансове, а й моральне значення. 

Володимир Зеленський фінансова допомога Португалія енергосистема війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації