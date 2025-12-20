Португалія передала Україні кошти на підтримку енергосектору

Володимир Зеленський та Луїшу Монтенегро. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Португалія передала 600 тисяч євро на підтримку енергосектору України. Крім того, країна посилить військову та економічну допомогу нашої держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр Португалії Луїшу Монтенегро під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 20 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE Олена Халік.

Реклама

Читайте також:

Допомога Україні від Португалії

Монтенегро заявив, що окрім коштів на підтримку енергосектору України, Португалія залучає свої компанії, які мають досвід та технології.

Що стосується оборони, то Португалія планує посилити військову та економічну допомогу Україні, зокрема через інвестиції в оборонну галузь, закупівлю боєприпасів і техніки. Також країни розвиватимуть економічну співпрацю та спільні інвестиційні проєкти.

"Європа готова й надалі інвестувати в Україну, а співпраця між Україною та Португалією має великий потенціал у найближчі роки", — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, 19 грудня Антоніу Кошта повідомив, що в ЄС домовилися виділити Україні 90 млрд євро. Йдеться про фінансування у 2026 і 2027 роках.

Водночас Зеленський пояснив важливість репараційного кредиту для України. За його словами, ця позика має не лише фінансове, а й моральне значення.