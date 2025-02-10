Потап разговаривал с Залужным — артист о просьбе Главкома

Алексей Потапенко. Фото: скриншот

Украинский артист Потап разговаривал с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Диалог был "отцовский", и Залужный попросил певца делать все для армии.

Об этом украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю в понедельник, 10 февраля.

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Потап о разговоре с Залужным

Как отметил Потап, разговор с Валерием Залужным у него состоялся уже после начала войны. Певец отмечает, что у Главкома была к нему важная просьба.

"Он (Залужный. — Ред.) по-отцовски подошел, пожал мне руку и сказал: "Помогайте фронту. Ваша задача — помогать фронту всем, чем можете". Я делаю это через профессию. Я могу так. Я умею зарабатывать эти деньги так. Я умею зарабатывать за границей. Я это делаю и буду делать", — заявил артист.

Напомним, также в интервью Алексей Потапенко рассказал, как уехал из Украины. Артист заявил, что у него были для этого законные основания, а также ответил, хочет ли насовсем вернуться в Киев.

Также Потап раскрыл детали того, как заочно вступил в территориальную оборону в начале полномасштабного вторжения. Он отметил, что не понимает хейта общества, ведь в рядах ТрО он даже патрулировал улицы.