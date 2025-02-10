Закінчення війни в Україні — співак Потап сказав, чи будуть українці та росіяни "братами" після війни

Український репер і продюсер Олексій Потапенко. Фото: скриншот

Росія повинна виконати три пункти для справедливого миру в Україні. У тому числі повернути всі захоплені території.

Про це заявив український репер і продюсер Олексій Потапенко в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у понеділок, 10 лютого.

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Потап поділився своїми думками щодо майбутнього України та умов можливого мирного співіснування з Росією.

"Я бачу майбутнє України дуже світлим і мирним. Я хочу, щоб це була сильна, сильна, сильна країна. І щаслива, і мирна. І я бачу себе в ній. Звісно, я докладу всіх зусиль, щоб такою її зробити", — заявив музикант.

Він наголосив, що для встановлення справедливого миру Росія повинна виконати три ключові умови:

визнати свою провину та покаятися;

повернути всі окуповані території Україні;

виплачувати репарації протягом тривалого часу.

За словами Потапа, лише після виконання цих пунктів можна буде говорити про нормальне сусідство, хоча ані про дружбу, ані про братські відносини мови бути не може.

"На жаль, наразі я не бачу навіть передумов для виконання першого пункту", — підсумував артист.

Раніше, у цьому ж інтерв'ю, Потап розповів, як заочно записався в територіальну оборону (ТрО) на початку війни. Крім того, артист відповів на претензії українців щодо втечі за кордон.