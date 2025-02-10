Служба в ТрО — Потап розповів, як патрулював вулиці в 2022 році

Олексій Потапенко. Фото: скриншот

Український репер і продюсер Олексій Потапенко розповів, як заочно записався в територіальну тероборону на початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, тоді "так робили всі".

Про це Олексій Потапенко сказав в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у понеділок, 10 лютого.

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Раніше Потап заявляв, що просив свого батька заочно записати його в ТрО. Внаслідок цього у мережі виникло обговорення, як можна "заочно" обороняти Україну від російських окупантів. Потап заявив, що це був такий час, коли всі записувалися в тероборону.

"Ломаченко записався, Усик, записувалися бізнесмени і я записався. Величезні черги були на запис, тому я попросив зайняти мені місце у черзі, щоб я записався. Я записався. Це був час, коли видавали зброю, патрулювалися вулиці, робили фотографії у військовій формі. Все це було, як у всіх, а потім щось виривали з контексту", — розповів він.

Репер зазначив, що влітку зробив в теробороні все, тому не розуміє хейт суспільства. За його словами, він патрулював вулиці.

"Ми встигли все зробити в теробороні. Поїздили з хлопцями, потримали в руках зброю. В той момент всі ми були залучені. Як я про це сказав — це вже інше питання. Я в неї вступив. Патрулював вулиці. Ми не рахували часу, який проводили там, їхали забирали одяг, бронежилети, машини. Ми мали самі себе всім забезпечувати", — додав Потап.

Нагадаємо, Потап розповів, як виїхав з України. Він заявив, що в нього є "легальний спосіб це робити".

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