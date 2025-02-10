Служба в ТрО — Потап рассказал, как патрулировал улицы в 2022 году

Алексей Потапенко. Фото: скриншот

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко рассказал, как заочно записался в территориальную оборону в начале полномасштабного вторжения России. По его словам, тогда "так делали все".

Об этом Алексей Потапенко сказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю в понедельник, 10 февраля.

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Ранее Потап заявлял, что просил своего отца заочно записать его в ТрО. Вследствие этого в сети возникло обсуждение, как можно "заочно" оборонять Украину от российских оккупантов. Потап заявил, что это было такое время, когда все записывались в тероборону.

"Ломаченко записался, Усик, записывались бизнесмены и я записался. Огромные очереди были на запись, поэтому я попросил занять мне место в очереди, чтобы я записался. Я записался. Это было время, когда выдавали оружие, патрулировались улицы, делали фотографии в военной форме. Все это было, как у всех, а потом что-то вырывали из контекста", — рассказал он.

Рэпер отметил, что летом сделал в теробороне все, поэтому не понимает хейт общества. По его словам, он патрулировал улицы.

"Мы успели все сделать в теробороне. Поездили с ребятами, подержали в руках оружие. В тот момент все мы были вовлечены. Как я об этом сказал — это уже другой вопрос. Я в нее вступил. Патрулировал улицы. Мы не считали времени, которое проводили там, ехали забирали одежду, бронежилеты, машины. Мы должны были сами себя всем обеспечивать", — добавил Потап.

Напомним, Потап рассказал, как уехал из Украины. Он заявил, что у него есть "легальный способ это делать".

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