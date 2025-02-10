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Потап сказал, что должна сделать РФ для справедливого мира

10 февраля 2025 18:03
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Окончание войны в Украине — певец Потап сказал, будут ли украинцы и россияне "братьями" после войны
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россия должна выполнить три пункта для справедливого мира в Украине. В том числе вернуть все захваченные территории.

Об этом заявил украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко в интервью российскому журналисту Юрию Дудю в понедельник, 10 февраля.

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Потап поделился своими мыслями относительно будущего Украины и условий возможного мирного сосуществования с Россией.

"Я вижу будущее Украины очень светлым и мирным. Я хочу, чтобы это была сильная, сильная, сильная страна. И счастливая, и мирная. И я вижу себя в ней. Конечно, я приложу все усилия, чтобы такой ее сделать", — заявил музыкант.

Он подчеркнул, что для установления справедливого мира Россия должна выполнить три ключевых условия:

  • признать свою вину и покаяться;
  • вернуть все оккупированные территории Украине;
  • выплачивать репарации в течение длительного времени.

По словам Потапа, только после выполнения этих пунктов можно будет говорить о нормальном соседстве, хотя ни о дружбе, ни о братских отношениях речи быть не может.

"К сожалению, пока я не вижу даже предпосылок для выполнения первого пункта", — подытожил артист.

Ранее, в этом же интервью, Потап рассказал, как заочно записался в территориальную оборону (ТрО) в начале войны. Кроме того артист ответил на претензии украинцев относительно бегства за границу.

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