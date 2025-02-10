Потап мав розмову із Залужним — артист про прохання Головкома

Олексій Потапенко. Фото: скриншот

Український артист Потап мав розмову з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Діалог був "батьківський, і Залужний попросив співака робити все для армії.

Про це український репер і продюсер Олексій Потапенко заявив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у понеділок, 10 лютого.

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Як зазначив Потап, розмова з Валерієм Залужним у нього відбулася вже після початку війни. Співак зазначає, що Головком мав до нього важливе прохання.

"Він (Залужний. — Ред.) по-батьківськи підійшов, потиснув мені руку та сказав: "Допомагайте фронту. Ваше завдання — допомагати фронту всім, чим можете". Я роблю це через професію. Я можу так. Я вмію заробляти ці гроші так. Я вмію заробляти за кордоном. Я це роблю і буду робити", — заявив артист.

Нагадаємо, також в інтерв'ю Олексій Потапенко розповів, як виїхав з України. Артист заявив, що він мав для цього законні підстави, а також відповів, чи хоче назовсім повернутися до Києва.

Також Потап розкрив деталі того, як заочно вступив у територіальну оборону на початку повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що не розуміє хейту суспільства, адже в лавах ТрО він навіть патрулював вулиці.