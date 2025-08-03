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Главная Новости дня Под обстрелами — ДТЭК вернули свет сотням семей на Донеччине

Под обстрелами — ДТЭК вернули свет сотням семей на Донеччине

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 22:28
В Донецкой области энергетики восстанавливают электричество в условиях войны
Энергетики ремонтируют систему. Иллюстративное фото: Минэнерго

В субботу, 2 августа, энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение для более 180 тысяч семей в 29 прифронтовых громадах Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы, бригады компании продолжают работать в сверхсложных условиях.

Об этом сообщили ДТЭК Донецкие электросети в Facebook.

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

В Донецкой области энергетики восстанавливают электричество в условиях войны

Как отметили в ДТЭК, специалисты уже 1257 суток подряд ведут непрерывную работу, и как только получают разрешение на въезд в опасные зоны, сразу отправляются к местам повреждений, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

"Делаем все возможное, чтобы свет возвращался в каждый дом", — отметили в компании.

Попри обстріли — ДТЕК відновили світло сотням родин на Донеччині - фото 2
Энергетики ДТЭК работают на передовой. Фото: ДТЭК

Напомним, в Украине иногда возникают перебои с электроснабжением из-за обстрелов со стороны России.

Между тем другие эксперты считают, что сейчас оснований для возвращения к графику отключения света нет, однако назвали риски, когда это возможно.

Донецкая область сфера энергетики ДТЭК война в Украине энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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