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Головна Новини дня Попри обстріли — ДТЕК відновили світло сотням родин на Донеччині

Попри обстріли — ДТЕК відновили світло сотням родин на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 22:28
На Донеччині енергетики відновлюють електрику в умовах війни
Енергетики ремонтують систему. Ілюстративне фото: Міненерго

У суботу, 2 серпня, енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для понад 180 тисяч родин у 29 прифронтових громадах Донецької області. Попри постійні обстріли та загрози, бригади компанії продовжують працювати у надскладних умовах.

Про це повідомили ДТЕК Донецькі електромережі у Facebook.

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Попри обстріли — ДТЕК відновили світло сотням родин на Донеччині - фото 1
Пост ДТЕК. Фото: скриншот

На Донеччині енергетики відновлюють електрику в умовах війни

Як зазначили в ДТЕК, фахівці вже 1257 діб поспіль ведуть безперервну роботу, і щойно отримують дозвіл на в'їзд до небезпечних зон, одразу вирушають до місць пошкоджень, аби якнайшвидше повернути світло людям.

"Робимо все можливе, аби світло поверталося до кожної домівки", — наголосили у компанії.

Попри обстріли — ДТЕК відновили світло сотням родин на Донеччині - фото 2
Енергетики ДТЕК працюють на передовій. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в Україні подекуди виникають перебої з електропостачанням через обстріли з боку Росії.

Тим часом інші експерти вважають, що наразі підстав для повернення до графіка відключення світла немає, проте назвали ризики, коли це можливо.

Донецька область сфера енергетики ДТЕК війна в Україні енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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