Попри обстріли — ДТЕК відновили світло сотням родин на Донеччині
У суботу, 2 серпня, енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для понад 180 тисяч родин у 29 прифронтових громадах Донецької області. Попри постійні обстріли та загрози, бригади компанії продовжують працювати у надскладних умовах.
Про це повідомили ДТЕК Донецькі електромережі у Facebook.
На Донеччині енергетики відновлюють електрику в умовах війни
Як зазначили в ДТЕК, фахівці вже 1257 діб поспіль ведуть безперервну роботу, і щойно отримують дозвіл на в'їзд до небезпечних зон, одразу вирушають до місць пошкоджень, аби якнайшвидше повернути світло людям.
"Робимо все можливе, аби світло поверталося до кожної домівки", — наголосили у компанії.
Нагадаємо, в Україні подекуди виникають перебої з електропостачанням через обстріли з боку Росії.
Тим часом інші експерти вважають, що наразі підстав для повернення до графіка відключення світла немає, проте назвали ризики, коли це можливо.
Читайте Новини.LIVE!