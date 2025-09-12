Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Более 20 программ Кабмина за 6 лет не выполнены — нардеп Железняк

Более 20 программ Кабмина за 6 лет не выполнены — нардеп Железняк

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 03:54
По словам нардепа Железняка, даже до войны не была реализована ни одна из 20 программ правительства или президента
Депутат Ярослав Железняк в Верховной Раде. Иллюстративное фото: соцсети Ярослава Железняка

За последние шесть лет в Украине не выполнена ни одна из правительственных или президентских программ. Все эти программы остаются на бумаге, а власть делает имитацию бурной деятельности.

Об этом в эфире программы "День.LIVE" заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Реклама
Читайте также:

Какие программы Кабмина и президента не выполнены

Нардеп отметил, что правительственные программы не дают иммунитета от увольнения после выборов, а их подача часто нарушает законодательные сроки.

"Программа президента, Программа "Слуги народа", Программа национальной безопасности, Программа регионального развития, Молодежная программа до 2030 года, программа деоккупации Крыма, программа военной безопасности, экономической безопасности до 2025 года, внешнеполитической безопасности, кибербезопасности экономического развития Донбасса до 2030 года, антикоррупционной программы, экономическая программа до 2030 года, ветеранская программа", — перечислил Железняк.

Он также напомнил, что были план действий правительства по трансформации, план восстановления, план рекомендаций выполнения требований ЕС, план победы, план устойчивости Ukraine Facilitte, программа действий правительства Гончарука, программ действий правительства Шмыгаля, а также две программы деятельности правительства Юлии Свириденко.

"Это не все, я с Национальной стратегией доходов и все остальные даже не вспоминаю, коллеги.... За последние 6 лет правительства Шмыгаля, Гончарука и других представили все эти программы и из них ничего не было выполнено", — сказал народный депутат.

Напомним, премьер Юлия Свириденко отрапортовала об очередном заседании правительства и изменениях, которые были на нем приняты. Принят ряд ключевых изменений, касающихся обороноспособности, упрощение процедур возмещения убытков, развития инфраструктуры и улучшения условий труда в образовании.

Также Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ. Премьер передала запрос на новую программу сотрудничества с МВФ.

Кабинет министров Верховная Рада Ярослав Железняк президент правительство
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации