Понад 20 програм Кабміну за 6 років не виконано — нардеп Железняк

Понад 20 програм Кабміну за 6 років не виконано — нардеп Железняк

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 03:54
За словами нардепа Железняка, навіть до війни не було реалізовано жодну з 20 програм Уряду чи президента
Депутат Ярослав Железняк у Верховній Раді. Ілюстративне фото: соцмережі Ярослава Железняка

За останні шість років в Україні не виконана жодна з урядових чи президентських програм. Всі ці програми залишаються на папері, а влада робить імітацію бурхливої діяльності.

Про це в етері програми "День.LIVE" заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Які програми Кабміну та президента не виконані

Нардеп зауважив, що урядові програми не дають імунітету від звільнення після виборів, а їх подача часто порушує законодавчі терміни.

"Програма президента, Програма "Слуги народу", Програма національної безпеки, Програма регіонального розвитку, Молодіжна програма до 2030 року, програма деокупації Криму, програма воєнної безпеки, економічної безпеки до 2025 року, зовнішньополітичної безпеки, кібербезпеки економічного розвитку Донбасу до 2030 року антикорупційної програми, економічна програма до 2030 року, ветеранська програма", — перелічив Железняк.

Він також нагадав, що були план дій уряду щодо трансформації, план відновлення, план рекомендацій виконання вимог ЄС, план перемоги, план стійкості Ukraine Facilitte, програма дій уряду Гончарука, програм дій уряду Шмигаля, а також дві програми діяльності уряду Юлії Свириденко.

"Це не все, я з Національною стратегією доходів і всі інші навіть не згадую, колеги.... За останні 6 років уряди Шмигаля, Гончарука та інших представили всі ці програми й з них нічого не було виконано", — сказав народний депутат.

Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко відрапортувала про чергове засідання Уряду і змини, які були на ньому прийняті. Ухвалено низку ключових змін, що стосуються обороноздатності, спрощення процедур відшкодування збитків, розвитку інфраструктури та покращення умов праці в освіті.

Також Юлія Свириденко зустрілася з місією МВФ. Прем'єрка передала запит на нову програму співпраці з МВФ.

Кабінет міністрів Верховна Рада Ярослав Железняк президент уряд
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
