Главная Новости дня Помощь от ЕС, активы РФ и переговоры — обращение Зеленского

Помощь от ЕС, активы РФ и переговоры — обращение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 19:26
Какие результаты переговоров Украины и США — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что эта неделя была для Украины исторической. По его словам, есть важные результаты в переговорах и финансовая помощь от ЕС.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении 21 декабря.

Читайте также:

Историческая неделя для Украины

Зеленский заявил, что эта неделя была исторической для Украины и очень дипломатичной. Главный результат — обеспечение для Украины 90 миллиардов евро на два года.

"Это ключевой результат декабря, во многом — важный результат всего года. Есть положительное решение Европы, мы боролись за это решение очень долго, я хочу поблагодарить всех, кто помогал", — подчеркнул президент.

Также он добавил, что российские активы остаются в Европе заблокированными. Известно, что Украина будет получать минимум по 45 миллиардов евро ежегодно в течение следующих двух лет. Кроме того, украинский лидер отметил, что эти средства могут возвращать только за счет российских средств, ведь только Россия должна платить за свою войну.

"90 миллиардов евро — это для всех в Украине финансовая гарантия безопасности, вполне реальная. Спасибо лидерам Европы: Антониу Кошти, Урсуле фон дер Ляйен, всем лидерам государств, которые нас поддержали", — выразил благодарность Владимир Зеленский.

По его словам, Украина продолжит работать, чтобы все российские активы были направлены на защиту от российской войны и на восстановление нашего государства. И мы контактируем с каждым правительством, ведь такие средства есть не только в Европе.

Напомним, 19 декабря в ЕС договорились выделить Украине 90 млрд евро. Речь идет о финансировании в 2026 и 2027 годах.

В то же время Кошта объяснил, когда Украина должна вернуть 90 млрд евро Евросоюзу. Это надо только после того, как Россия оплатит репарации.

Владимир Зеленский переговоры финансовая помощь активы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
