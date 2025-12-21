Відео
Головна Новини дня Допомога від ЄС, активи РФ і переговори — звернення Зеленського

Допомога від ЄС, активи РФ і переговори — звернення Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 19:26
Які результати переговорів України і США — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень був для України історичним. За його словами, є важливі результати у переговорах та фінансова допомога від ЄС.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні 21 грудня.

Читайте також:

Історичний тиждень для України

Зеленський заявив, що цей тиждень був історичним для України та дуже дипломатичним. Головний результат — забезпечення для України 90 мільярдів євро на два роки. 

"Це ключовий результат грудня, багато в чому — важливий результат усього року. Є позитивне рішення Європи, ми боролись за це рішення дуже довго, я хочу подякувати всім, хто допомагав", — наголосив президент. 

Також він додав, що російські активи залишаються в Європі заблокованими. Відомо, що Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно упродовж наступних двох років. Крім того, український лідер зазначив, що ці кошти можуть повертати тільки за рахунок російських коштів, адже лише Росія повинна платити за свою війну. 

"90 мільярдів євро — це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки, цілком реальна. Дякую лідерам Європи: Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, усім лідерам держав, які нас підтримали", — висловив вдячність Володимир Зеленський. 

За його словами, Україна продовжить працювати, щоб усі російські активи були спрямовані на захист від російської війни та на відновлення нашої держави. І ми контактуємо з кожним урядом, адже такі кошти є не тільки в Європі. 

Нагадаємо, 19 грудня в ЄС домовилися виділити Україні 90 млрд євро. Йдеться про фінансування у 2026 і 2027 роках. 

Водночас Кошта пояснив, коли Україна має повернути 90 млрд євро Євросоюзу. Це треба лише після того, як Росія сплатить репарації.

Володимир Зеленський переговори фінансова допомога активи війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
