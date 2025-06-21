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Главная Новости дня Умер украинский военный, который недавно вернулся из плена

Умер украинский военный, который недавно вернулся из плена

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Дата публикации 21 июня 2025 20:00
Умер украинский военный Сергей Добровольский
Земляки встречают Сергея, который вернулся из плена. Фото: Кадр из видео
Ключові моменти Умер воин ВСУ, который недавно вернулся из плена

В Ровенской области умер украинский военный Сергей Добровольский, которого освободили из российского плена в конце мая этого года в рамках обмена "1000 на 1000". Защитник воевал за Украину и с 2023 года находился в плену.

Об этом сообщил городской голова Здолбуновской территориальной общины Владислав Сухляк в субботу, 21 мая, в Facebook.

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Сергей Добровольский. Фото: Владислав Сухляк/Facebook

Умер воин ВСУ, который недавно вернулся из плена

"У нас снова очень тяжелые новости... Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену. Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея", — написал Сухляк.

По его словам, детали захоронения сообщат позже.

Известно, что Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая этого года в рамках обмена с РФ "1000 на 1000". Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе.

Защитника считали пропавшим без вести с 2023 года. Сергею было 43 года.

Всего несколько дней назад в родном городе его встречали земляки, для него приготовили каравай и спели гимн. Тогда после почти двух лет мать смогла обнять сына.

Напомним, что в четверг, 19 июня, в Киеве попрощались с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на фронте.

Кроме того, в июне этого года погиб солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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