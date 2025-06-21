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Помер український військовий, який нещодавно повернувся з полону

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 20:00
Помер український військовий Сергій Добровольський
Земляки зустрічають Сергія, який повернувся з полону. Фото: Кадр з відео
Ключові моменти Помер воїн ЗСУ, який нещодавно повернувся з полону

У Рівненській області помер український військовий Сергій Добровольський, якого звільнили з російського полону наприкінці травня цього року в межах обмін "1000 на 1000". Захисник воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні.

Про це повідомив міський голова Здолбунівської територіальної громади Владислав Сухляк у суботу, 21 травня, у Facebook.

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Сергій Добровольський. Фото: Владислав Сухляк/Facebook

Помер воїн ЗСУ, який нещодавно повернувся з полону

"У нас знову дуже тяжкі новини… Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні. Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія", — написав Сухляк.

За його словами, деталі поховання повідомлять згодом.

Відомо, що Сергій Добровольський повернувся з полону наприкінці травня цього року в межах обміну з РФ "1000 на 1000". Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті.

Захисника вважали зниклим безвісти з 2023 року. Сергієві було 43 роки.

Лише кілька днів тому в рідному місті його зустрічали земляки, для нього приготували коровай та заспівали гімн. Тоді після майже двох років матір змогла обійняти сина.

Нагадаємо, що у четвер, 19 червня, в Києві попрощалися з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті.

Крім того, у червні цього року загинув соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай.

смерть ЗСУ полонені війна в Україні військовослужбовці
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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