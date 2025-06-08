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На Сумщині загинув соліст Одеської опери — що відомо

8 червня 2025 23:12
Євтушенко Аліна - редактор
На Сумщині загинув соліст Одеської опери Владислав Горай
Соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай. Фото: Одеська національна опера/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

У неділю, 8 червня, у Сумській області загинув соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай. Це сталося під час виконання волонтерської місії.

Про сумну звістку повідомила Одеська національна опера у Facebook.

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Загинув соліст Одеської опери Владислав Горай — деталі

"Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України — Владислав Горай", — йдеться у повідомленні Одеської опери.

А також зазначається, що голос соліста знав увесь світ, а серце належало Україні.

В опері згадують, що Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував.

Смерть волонтера
Скриншот повідомлення Одеської опери/Facebook

Владислав Горай — що відомо про творчий шлях 

Як зазначається на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету, Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, лауреат премії Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія).

У 1988 році закінчив музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту (нині — університету) ім. Коцюбинського по класу "фортепіано, вокал, диригування". Того ж року вступив до Одеської консерваторії (нині — Національна музична академія) ім. Антоніни Нежданової (клас народного артиста України, професора — Микола Огренича). Пізніше у цьому ж виші здобув диплом про закінчення аспірантури.

В оперній трупі Одеського національного академічного театру опери і балету працює з 1993 року. З 2000 по 2003 роки працював у державному театрі опери і балету в Констанці (Румунія).

У 2003-2004 роках виступав в Іспанії, зокрема в мадридському Театрі Монументаль.

Крім того, Владислав брав участь у міжнародних оперних проектах в Римі, Ліоні, Страсбурзі, Парижі, Амстердамі, Цюриху, Брюсселі, Лісабоні, Кишиневі, Алма-Аті та інших культурних центрах.

У 2007 році брав участь у гала-концерті фестивалю оперних співаків "Марія Бієшу запрошує" у Кишиневі. В рамках проєкту "Три тенори зі Святої Землі" гастролював у США, Канаді, Італії, Макао. 

У 2008 році в Ізраїлі у супроводі Колумбійського симфонічного оркестру виступив перед сорокатисячною глядацькою аудиторією. Гастролював у багатьох містах Великої Британії, брав участь в оперних постановках у лондонському Альберт-холі.

У 2013 році отримав почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака більш ніж 20 оперних партій.

Нагадаємо, що нещодавно у тимчасово окупованому Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова.

Також ми інформували, що на 49-му році життя помер народний депутат України Сергій Швець.

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