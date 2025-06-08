На Сумщине погиб солист Одесской оперы Владислав Горай

Солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай. Фото: Одесская национальная опера/Facebook

В воскресенье, 8 июня, в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай. Это произошло во время выполнения волонтерской миссии.

О печальной вести сообщила Одесская национальная опера в Facebook.

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"Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию на Сумщине, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины — Владислав Горай", — говорится в сообщении Одесской оперы.

А также отмечается, что голос солиста знал весь мир, а сердце принадлежало Украине.

В опере вспоминают, что Владислав был не только талантом сцены — он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне — помогал, волонтерил, поддерживал.

Скриншот сообщения Одесской оперы/Facebook

Владислав Горай — что известно о творческом пути

Как отмечается на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета, Владислав Горай был лауреатом премии национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, лауреат премии Международного конкурса вокалистов им. Антонина Дворжака (Карловы Вары, Чехия).

В 1988 году окончил музыкально-педагогический факультет Винницкого государственного педагогического института (ныне — университета) им. Коцюбинского по классу "фортепиано, вокал, дирижирование". В том же году поступил в Одесскую консерваторию (ныне — Национальная музыкальная академия) им. Антонины Неждановой (класс народного артиста Украины, профессора — Николай Огренича). Позже в этом же вузе получил диплом об окончании аспирантуры.

В оперной труппе Одесского национального академического театра оперы и балета работает с 1993 года. С 2000 по 2003 годы работал в государственном театре оперы и балета в Констанце (Румыния).

В 2003 — 2004 годах выступал в Испании, в частности в мадридском Театре Монументаль.

Кроме того, Владислав участвовал в международных оперных проектах в Риме, Лионе, Страсбурге, Париже, Амстердаме, Цюрихе, Брюсселе, Лиссабоне, Кишиневе, Алма-Ате и других культурных центрах.

В 2007 году принимал участие в гала-концерте фестиваля оперных певцов "Мария Биешу приглашает" в Кишиневе. В рамках проекта "Три тенора со Святой Земли" гастролировал в США, Канаде, Италии, Макао.

В 2008 году, в Израиле, в сопровождении Колумбийского симфонического оркестра, выступил перед сорокатысячной зрительской аудиторией. Гастролировал во многих городах Великобритании, участвовал в оперных постановках в лондонском Альберт-холле.

В 2013 году получил почетное звание Заслуженного артиста Украины. В репертуаре певца более 20 оперных партий.

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