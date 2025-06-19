У Києві відбулося прощання з актором Юрієм Феліпенком

У Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком, який загинув на війні
Український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті. Він перебував у складі одного з найрезультативніших батальйонів країни.
На похороні у четвер, 19 червня, побувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.
Прощання з Феліпенком
Прощання з відомим актором відбулося у Театрі на Подолі. На ньому зібралися рідні та близькі Феліпенка, а також небайдужі. На екрані показали слайди з його фотографіями.
Дружина загиблого Катерина Мотрич розповіла, що останні роки він був дуже залюблений, завжди вислуханий і щасливий. Подружжя ніколи не сварилося.
"Він дуже любив театр і казав, що йому не так страшно помирати", — сказала вона.
За словами дружини, у Юрія було дуже тяжке дитинство, його виховувала бабуся, бо мама померла і він дуже ображався на неї. А цієї зими Феліпенко побачив сову і написав їй дитяче повідомлення: "я побачив сову, вона була дуже красива. І я думав, що я хотів побачити маму".
Катерина зауважила, що її чоловік мав прекрасне життя та пішов воювати добровільно, аби українці могли спокійно жити. Це було його свідоме рішення, він пішов туди не сам, а зі своїми друзями.
"І служив чесно та віддано і сьогодні я нікого не виню в цій смерті, крім Росії. Прошу кожного, хто тут, вбити в собі все російське, забути мову ворога, забути про те, що вони існують, тому що тільки через Росію ми зібралися тут і дивимося на холодне тіло Юри", — сказала вона.
Актор та друг Феліпенка, з яким вони разом мобілізувалися, розповів, що знав його і в театрі, і на війні.
"Тим хто знає його як актора — він не помер жертвою, він загинув як воїн. Він був дуже хорошим воїном", — зазначив він.
Керівник театру на Подолі Богдан Бенюк назвав Юрія козаком, який себе виховував й вибудовував, а також мав неймовірну гарну громадянську позицію. Він пригадав, як Юрій разом з другом постукав в його двері та повідомили, що через три тижні йдуть у військо.
Друг дитинства Феліпенка, з яким вони разом вчилися в одній школі та жили в одному будинку у Запоріжжі розповів, що під час останніх листувань писав військовому: "Брате, повертайся живим", а той йому відповів "Мій генерал, я приїду, я буду живим".
Заступник командира батальйону ударних БпЛА Ахіллес Олесь Маляревич зазначив, Юрій є тим прикладом, якою має бути людина й воїн.
"Два дні тому, коли у нас була можливість попрощатися з Юрою у Харкові — прийшла майже половина полку. Прийшли б усі, але люди мали залишатися на позиціях і виконувати свої обов'язки", — сказав він.
Нагадаємо, про загибель на фронті Юрія Феліпенка повідомила його дружина в соцмережах.
А Новини.LIVE зібрали підбірку фільмів та серіалів з Юрієм Феліпенком.
Читайте Новини.LIVE!