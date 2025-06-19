У Києві відбулося прощання з актором Юрієм Феліпенком

Портрет Юрія Феліпенка біля труни. Фото: Новини.LIVE

Український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті. Він перебував у складі одного з найрезультативніших батальйонів країни.

На похороні у четвер, 19 червня, побувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Прощання з Феліпенком

Прощання з відомим актором відбулося у Театрі на Подолі. На ньому зібралися рідні та близькі Феліпенка, а також небайдужі. На екрані показали слайди з його фотографіями.

Люди, які зібралися на прощання. Фото: Новини.LIVE

Рідні на прощанні. Фото: Новини.LIVE

Рідні на прощанні. Фото: Новини.LIVE

Дружина загиблого Катерина Мотрич розповіла, що останні роки він був дуже залюблений, завжди вислуханий і щасливий. Подружжя ніколи не сварилося.

"Він дуже любив театр і казав, що йому не так страшно помирати", — сказала вона.

Близькі актора принесли квіти. Фото: Новини.LIVE

Дружина Катерина Мотрич. Фото: Новини.LIVE

Чоловік біля труни актора. Фото: Новини.LIVE

За словами дружини, у Юрія було дуже тяжке дитинство, його виховувала бабуся, бо мама померла і він дуже ображався на неї. А цієї зими Феліпенко побачив сову і написав їй дитяче повідомлення: "я побачив сову, вона була дуже красива. І я думав, що я хотів побачити маму".

Катерина зауважила, що її чоловік мав прекрасне життя та пішов воювати добровільно, аби українці могли спокійно жити. Це було його свідоме рішення, він пішов туди не сам, а зі своїми друзями.

Друг прощається з актором. Фото: Новини.LIVE

Друзі прийшли підтримати дружину Феліпенка. Фото: Новини.LIVE

"І служив чесно та віддано і сьогодні я нікого не виню в цій смерті, крім Росії. Прошу кожного, хто тут, вбити в собі все російське, забути мову ворога, забути про те, що вони існують, тому що тільки через Росію ми зібралися тут і дивимося на холодне тіло Юри", — сказала вона.

Актор та друг Феліпенка, з яким вони разом мобілізувалися, розповів, що знав його і в театрі, і на війні.

"Тим хто знає його як актора — він не помер жертвою, він загинув як воїн. Він був дуже хорошим воїном", — зазначив він.

Керівник театру на Подолі Богдан Бенюк назвав Юрія козаком, який себе виховував й вибудовував, а також мав неймовірну гарну громадянську позицію. Він пригадав, як Юрій разом з другом постукав в його двері та повідомили, що через три тижні йдуть у військо.

Дружина Феліпенка та подруга на прощанні. Фото: Новини.LIVE

Побратим воїна та дружина. Фото: Новини.LIVE

Друг дитинства Феліпенка, з яким вони разом вчилися в одній школі та жили в одному будинку у Запоріжжі розповів, що під час останніх листувань писав військовому: "Брате, повертайся живим", а той йому відповів "Мій генерал, я приїду, я буду живим".

Заступник командира батальйону ударних БпЛА Ахіллес Олесь Маляревич зазначив, Юрій є тим прикладом, якою має бути людина й воїн.

"Два дні тому, коли у нас була можливість попрощатися з Юрою у Харкові — прийшла майже половина полку. Прийшли б усі, але люди мали залишатися на позиціях і виконувати свої обов'язки", — сказав він.

Нагадаємо, про загибель на фронті Юрія Феліпенка повідомила його дружина в соцмережах.

А Новини.LIVE зібрали підбірку фільмів та серіалів з Юрієм Феліпенком.