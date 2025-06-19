Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком, який загинув на війні arrow

У Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком, який загинув на війні

19 червня 2025 13:34
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві відбулося прощання з актором Юрієм Феліпенком
Портрет Юрія Феліпенка біля труни. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті. Він перебував у складі одного з найрезультативніших батальйонів країни.

На похороні у четвер, 19 червня, побувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама
Читайте також:

Прощання з Феліпенком

Прощання з відомим актором відбулося у Театрі на Подолі. На ньому зібралися рідні та близькі Феліпенка, а також небайдужі. На екрані показали слайди з його фотографіями.

Прощання з Юрієм Феліпенком у Театрі на Подолі
Люди, які зібралися на прощання. Фото: Новини.LIVE
Рідні та близькі актора Феліпенка зібралися, щоб попрощатися з героєм
Рідні на прощанні. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Юрієм Феліпенком 19 червня
Рідні на прощанні. Фото: Новини.LIVE

Дружина загиблого Катерина Мотрич розповіла, що останні роки він був дуже залюблений, завжди вислуханий і щасливий. Подружжя ніколи не сварилося. 

"Він дуже любив театр і казав, що йому не так страшно помирати", — сказала вона.

Люди несуть квіти вшанувати пам’ять загиблого актора Феліпенка
Близькі актора принесли квіти. Фото: Новини.LIVE
Дружина Юрія — Катерина Мотрич під час прощання з військовим
Дружина Катерина Мотрич. Фото: Новини.LIVE
Люди схилили голови перед полеглим військовим
Чоловік біля труни актора. Фото: Новини.LIVE

За словами дружини, у Юрія було дуже тяжке дитинство, його виховувала бабуся, бо мама померла і він дуже ображався на неї. А цієї зими Феліпенко побачив сову і написав їй дитяче повідомлення: "я побачив сову, вона була дуже красива. І я думав, що я хотів побачити маму".

Катерина зауважила, що її чоловік мав прекрасне життя та пішов воювати добровільно, аби українці могли спокійно жити. Це було його свідоме рішення, він пішов туди не сам, а зі своїми друзями. 

Катерина Мотрич біля труни чоловіка Юрія Феліпенка
Друг прощається з актором. Фото: Новини.LIVE
Актори театру разом з побратимами Феліпенка прощаються з ним
Друзі прийшли підтримати дружину Феліпенка. Фото: Новини.LIVE

"І служив чесно та віддано і сьогодні я нікого не виню в цій смерті, крім Росії. Прошу кожного, хто тут, вбити в собі все російське, забути мову ворога, забути про те, що вони існують, тому що тільки через Росію ми зібралися тут і дивимося на холодне тіло Юри", — сказала вона.

Актор та друг Феліпенка, з яким вони разом мобілізувалися, розповів, що знав його і в театрі, і на війні.

"Тим хто знає його як актора — він не помер жертвою, він загинув як воїн. Він був дуже хорошим воїном", — зазначив він.

Керівник театру на Подолі Богдан Бенюк назвав Юрія козаком, який себе виховував й вибудовував, а також мав неймовірну гарну громадянську позицію. Він пригадав, як Юрій разом з другом постукав в його двері та повідомили, що через три тижні йдуть у військо.

Люди стоять у скорботі перед труною загиблого актора Феліпенка
Дружина Феліпенка та подруга на прощанні. Фото: Новини.LIVE
Побратими Юрія з батальйону "Ахіллес" на церемонії прощання
Побратим воїна та дружина. Фото: Новини.LIVE

Друг дитинства Феліпенка, з яким вони разом вчилися в одній школі та жили в одному будинку у Запоріжжі розповів, що під час останніх листувань писав військовому: "Брате, повертайся живим", а той йому відповів "Мій генерал, я приїду, я буду живим".

Заступник командира батальйону ударних БпЛА Ахіллес Олесь Маляревич зазначив, Юрій є тим прикладом, якою має бути людина й воїн.

"Два дні тому, коли у нас була можливість попрощатися з Юрою у Харкові — прийшла майже половина полку. Прийшли б усі, але люди мали залишатися на позиціях і виконувати свої обов'язки", — сказав він.

Нагадаємо, про загибель на фронті Юрія Феліпенка повідомила його дружина в соцмережах.

А Новини.LIVE зібрали підбірку фільмів та серіалів з Юрієм Феліпенком.

актори похорон війна в Україні фронт загибель
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації