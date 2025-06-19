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В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко, который погиб на войне

19 июня 2025 13:34
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве состоялось прощание с актером Юрием Фелипенко
Портрет Юрия Фелипенко возле гроба. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинский актер Юрий Фелипенко погиб на фронте. Он находился в составе одного из самых результативных батальонов страны.

На похоронах в четверг, 19 июня, побывала корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

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Прощание с Фелипенко

Прощание с известным актером состоялось в Театре на Подоле. На нем собрались родные и близкие Фелипенко, а также неравнодушные. На экране показали слайды с его фотографиями.

Прощання з Юрієм Феліпенком у Театрі на Подолі
Люди, которые собрались на прощание. Фото: Новини.LIVE
Рідні та близькі актора Феліпенка зібралися, щоб попрощатися з героєм
Родные на прощании. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Юрієм Феліпенком 19 червня
Родные на прощании. Фото: Новини.LIVE

Жена погибшего Екатерина Мотрич рассказала, что последние годы он был очень залюбленный, всегда выслушан и счастлив. Супруги никогда не ссорились.

"Он очень любил театр и говорил, что ему не так страшно умирать", — сказала она.

Люди несуть квіти вшанувати пам’ять загиблого актора Феліпенка
Близкие актера принесли цветы. Фото: Новини.LIVE
Дружина Юрія — Катерина Мотрич під час прощання з військовим
Жена Екатерина Мотрич Фото: Новини.LIVE
Люди схилили голови перед полеглим військовим
Мужчина возле гроба актера. Фото: Новини.LIVE

По словам жены, у Юрия было очень тяжелое детство, его воспитывала бабушка, потому что мама умерла, и он очень обижался на нее. А этой зимой Фелипенко увидел сову и написал ей детское сообщение: "Я увидел сову, она была очень красивая. И я думал, что я хотел увидеть маму".

Екатерина отметила, что у ее мужа была прекрасная жизнь и он пошел воевать добровольно, чтобы украинцы могли спокойно жить. Это было его сознательное решение, он пошел туда не сам, а со своими друзьями.

Катерина Мотрич біля труни чоловіка Юрія Феліпенка
Друг прощается с актером. Фото: Новини.LIVE
Актори театру разом з побратимами Феліпенка прощаються з ним
Друзья пришли поддержать жену Фелипенко. Фото: Новини.LIVE

"И служил честно и преданно, и сегодня я никого не виню в этой смерти, кроме России. Прошу каждого, кто здесь, убить в себе все русское, забыть язык врага, забыть о том, что они существуют, потому что только из-за России мы собрались здесь и смотрим на холодное тело Юры", — сказала она.

Актер и друг Фелипенко, с которым они вместе мобилизовались, рассказал, что знал его и в театре, и на войне.

"Тем кто знает его как актера — он не умер жертвой, он погиб как воин. Он был очень хорошим воином", — отметил он.

Руководитель театра на Подоле Богдан Бенюк назвал Юрия казаком, который себя воспитывал и выстраивал, а также имел невероятную хорошую гражданскую позицию. Он вспомнил, как Юрий вместе с другом постучал в его дверь и сообщил, что через три недели они идут в армию.

Люди стоять у скорботі перед труною загиблого актора Феліпенка
Жена Фелипенко и подруга на прощании. Фото: Новини.LIVE
Побратими Юрія з батальйону "Ахіллес" на церемонії прощання
Побратим воина и жена. Фото: Новини.LIVE

Друг детства Фелипенко, с которым они вместе учились в одной школе и жили в одном доме в Запорожье, рассказал, что во время последних переписок писал военному: "Брат, возвращайся живым", а тот ему ответил "Мой генерал, я приеду, я буду живым".

Заместитель командира батальона ударных БпЛА Ахиллес Олесь Маляревич отметил, Юрий является тем примером, каким должен быть человек и воин.

"Два дня назад, когда у нас была возможность попрощаться с Юрой в Харькове, пришла почти половина полка. Пришли бы все, но люди должны были оставаться на позициях и выполнять свои обязанности", — сказал он.

Напомним, о гибели на фронте Юрия Фелипенко сообщила его жена в соцсетях.

А Новини.LIVE собрали подборку фильмов и сериалов с Юрием Фелипенко.

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