В Киеве состоялось прощание с актером Юрием Фелипенко

В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко, который погиб на войне
Украинский актер Юрий Фелипенко погиб на фронте. Он находился в составе одного из самых результативных батальонов страны.
На похоронах в четверг, 19 июня, побывала корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.
Прощание с Фелипенко
Прощание с известным актером состоялось в Театре на Подоле. На нем собрались родные и близкие Фелипенко, а также неравнодушные. На экране показали слайды с его фотографиями.
Жена погибшего Екатерина Мотрич рассказала, что последние годы он был очень залюбленный, всегда выслушан и счастлив. Супруги никогда не ссорились.
"Он очень любил театр и говорил, что ему не так страшно умирать", — сказала она.
По словам жены, у Юрия было очень тяжелое детство, его воспитывала бабушка, потому что мама умерла, и он очень обижался на нее. А этой зимой Фелипенко увидел сову и написал ей детское сообщение: "Я увидел сову, она была очень красивая. И я думал, что я хотел увидеть маму".
Екатерина отметила, что у ее мужа была прекрасная жизнь и он пошел воевать добровольно, чтобы украинцы могли спокойно жить. Это было его сознательное решение, он пошел туда не сам, а со своими друзьями.
"И служил честно и преданно, и сегодня я никого не виню в этой смерти, кроме России. Прошу каждого, кто здесь, убить в себе все русское, забыть язык врага, забыть о том, что они существуют, потому что только из-за России мы собрались здесь и смотрим на холодное тело Юры", — сказала она.
Актер и друг Фелипенко, с которым они вместе мобилизовались, рассказал, что знал его и в театре, и на войне.
"Тем кто знает его как актера — он не умер жертвой, он погиб как воин. Он был очень хорошим воином", — отметил он.
Руководитель театра на Подоле Богдан Бенюк назвал Юрия казаком, который себя воспитывал и выстраивал, а также имел невероятную хорошую гражданскую позицию. Он вспомнил, как Юрий вместе с другом постучал в его дверь и сообщил, что через три недели они идут в армию.
Друг детства Фелипенко, с которым они вместе учились в одной школе и жили в одном доме в Запорожье, рассказал, что во время последних переписок писал военному: "Брат, возвращайся живым", а тот ему ответил "Мой генерал, я приеду, я буду живым".
Заместитель командира батальона ударных БпЛА Ахиллес Олесь Маляревич отметил, Юрий является тем примером, каким должен быть человек и воин.
"Два дня назад, когда у нас была возможность попрощаться с Юрой в Харькове, пришла почти половина полка. Пришли бы все, но люди должны были оставаться на позициях и выполнять свои обязанности", — сказал он.
Напомним, о гибели на фронте Юрия Фелипенко сообщила его жена в соцсетях.
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