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Полтавчанина судили за публикацию информации о войсках ВСУ

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 01:03
Суд признал виновным жителя Полтавщины, который выкладывал информацию о размещении войск ВСУ
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Полтавский суд вынес приговор мужчине, который передавал врагу информацию о перемещении украинских военных. Он выкладывал информацию в чат, в котором поддерживали агрессию России против Украины.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно данным по делу, житель Полтавщины не только выкладывал информацию о перемещении ВСУ, но и призывал делать то же самое других участников чата в мессенджере. Кроме того, он занимался глорификацией агрессии РФ против Украины.

На суде мужчина, не признавая свою вину, утверждал, что прекратил пользование мессенджером за полгода до своего задержания. Однако суд, опираясь на собранные доказательства, подтвердил его вину в совершении преступлений.

Решение суда

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с конфискацией всего личного имущества. Кроме того, он обязан возместить процессуальные расходы на привлечение экспертов в размере более 39 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о предпринимателе, который продал гуманитарные автомобили. А также о мужчине, который собирал деньги на фиктивное лечение военных.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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