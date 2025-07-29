Мужчина организовал фиктивный сбор средств на лечение раненых бойцов ВСУ — как его наказал суд

Врач с раненым военным. Фото иллюстративное: "Повернись живим"/Facebook

В Тернопольской области мужчина наживался, собирая средства якобы на лечение раненых военнослужащих. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Кременецкий районный суд Тернопольской области принял 10 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый осенью 2022 года придумал мошенническую схему для завладения чужими деньгами. Мужчина присвоил банковские карты своей сожительницы и нескольких знакомых, после чего в 2023 году разместил в Facebook объявление с просьбой перечислить на указанные банковские счета средства для лечения бойцов ВСУ. Подобные сообщения мошенник распространил в различных группах. Таким образом он в течение лета 2023 года завладел почти 66 тысячами гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания фигурант свою вину не признал. Мужчина заявил, что банковские карты не присваивал и объявления не публиковал — более того, в 2022–2023 годах находился в Житомирском СИЗО, поэтому вообще не имел доступа к гаджетам и интернету. Но правоохранители установили, что фигурант имеет три аккаунта в Facebook и с них несколько раз распространял информацию о сборе денег для тяжелораненых защитников Украины.

Мошенника признали виновным и приговорили к десяти годам лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, житель Трускавца отказался от мобилизации по повестке. За содеянное он проведет три года в тюрьме.

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