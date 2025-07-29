Мужчина организовал фиктивный сбор средств на лечение раненых бойцов ВСУ — как его наказал суд

Мужчина фиктивно собирал деньги на лечение воинов — решение суда
В Тернопольской области мужчина наживался, собирая средства якобы на лечение раненых военнослужащих. Его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Кременецкий районный суд Тернопольской области принял 10 июля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, обвиняемый осенью 2022 года придумал мошенническую схему для завладения чужими деньгами. Мужчина присвоил банковские карты своей сожительницы и нескольких знакомых, после чего в 2023 году разместил в Facebook объявление с просьбой перечислить на указанные банковские счета средства для лечения бойцов ВСУ. Подобные сообщения мошенник распространил в различных группах. Таким образом он в течение лета 2023 года завладел почти 66 тысячами гривен.
Решение суда
Во время судебного заседания фигурант свою вину не признал. Мужчина заявил, что банковские карты не присваивал и объявления не публиковал — более того, в 2022–2023 годах находился в Житомирском СИЗО, поэтому вообще не имел доступа к гаджетам и интернету. Но правоохранители установили, что фигурант имеет три аккаунта в Facebook и с них несколько раз распространял информацию о сборе денег для тяжелораненых защитников Украины.
Мошенника признали виновным и приговорили к десяти годам лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.
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