Чоловік організував фіктивний збір коштів на лікування поранених бійців ЗСУ — як його покарав суд

Лікар із пораненим військовим. Фото ілюстративне: "Повернись живим"/Facebook

У Тернопільській області чоловік наживався, збираючи кошти нібито на лікування поранених військовослужбовців. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив 10 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений восени 2022 року вигадав шахрайську схему для заволодіння чужими грошима. Чоловік привласнив банківські картки своєї співмешканки та кількох знайомих, після чого у 2023 році розмістив у Facebook оголошення із проханням перерахувати на зазначені банківські рахунки кошти для лікування бійців ЗСУ. Подібні дописи шахрай поширив у різних групах. У такий спосіб він упродовж літа 2023 року заволодів майже 66 тисячами гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурант свою провину не визнав. Чоловік заявив, що банківські картки не привласнював і оголошення не публікував — ба більше, у 2022–2023 роках перебував у Житомирському СІЗО, тому взагалі не мав доступу до гаджетів та інтернету. Але правоохоронці встановили, що фігурант має три акаунти у Facebook і з них кілька разів поширював інформацію про збір грошей для важкопоранених захисників України.

Шахрая визнали винним і засудили до десяти років позбавлення волі. Вирок суду ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

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