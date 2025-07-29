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Чоловік фіктивно збирав гроші на лікування воїнів — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 00:33
Чоловік організував фіктивний збір коштів на лікування поранених бійців ЗСУ — як його покарав суд
Лікар із пораненим військовим. Фото ілюстративне: "Повернись живим"/Facebook

У Тернопільській області чоловік наживався, збираючи кошти нібито на лікування поранених військовослужбовців. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив 10 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений восени 2022 року вигадав шахрайську схему для заволодіння чужими грошима. Чоловік привласнив банківські картки своєї співмешканки та кількох знайомих, після чого у 2023 році розмістив у Facebook оголошення із проханням перерахувати на зазначені банківські рахунки кошти для лікування бійців ЗСУ. Подібні дописи шахрай поширив у різних групах. У такий спосіб він упродовж літа 2023 року заволодів майже 66 тисячами гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурант свою провину не визнав. Чоловік заявив, що банківські картки не привласнював і оголошення не публікував — ба більше, у 2022–2023 роках перебував у Житомирському СІЗО, тому взагалі не мав доступу до гаджетів та інтернету. Але правоохоронці встановили, що фігурант має три акаунти у Facebook і з них кілька разів поширював інформацію про збір грошей для важкопоранених захисників України.

Шахрая визнали винним і засудили до десяти років позбавлення волі. Вирок суду ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, житель Трускавця відмовився від мобілізації за повісткою. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області двічі відмовлявся від повісток і не схотів проходити ВЛК. Його оштрафували.

суд правосуддя гроші шахрайство Тернопільська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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