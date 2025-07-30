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Полтавця судили за оприлюднення інформації про війська ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 01:03
Суд визнав винним мешканця Полтавщини, який викладав інформацію про розміщення військ ЗСУ
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Полтавський суд виніс вирок чоловікові, який передавав ворогу інформацію про переміщення українських військових. Він викладав інформацію у чат, в якому підтримували агресію Росії проти України.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з даними у справі, мешканець Полтавщини не тільки викладав інформацію про переміщення ЗСУ, але й закликав робити те саме інших учасників чату в месенджері. Крім того, він займався глорифікацією агресії РФ проти України.

На суді чоловік, не визнаючи свою провину, стверджував, що припинив користування месенджером за пів року до свого затримання. Проте суд, спираючись на зібрані докази, підтвердив його вину в скоєнні злочинів.

Рішення суду

Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років із конфіскацією всього особистого майна. Крім того, він зобов'язаний відшкодувати процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі понад 39 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підприємця, який продав гуманітарні автомобілі. А також про чоловіка, який збирав гроші на фіктивне лікування військових.

суд ЗСУ Полтавська область судові рішення месенджер
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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