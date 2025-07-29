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Предприниматель продал гуманитарные автомобили — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 01:03
Предприниматель из Ивано-Франковска продал две гуманитарные машины — как его наказал суд
Автомобиль Volkswagen Amarok 2011 года выпуска. Фото иллюстративное: drive.com.au

Предприниматель из Ивано-Франковска продал два автомобиля, которые доставили из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Его оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд вынес 16 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант является уроженцем Луганщины. В период с февраля по декабрь прошлого года он получил автомобили Volkswagen Amarok 2011 года выпуска и Volkswagen Transporter 2012 года выпуска. Обе машины доставили в Украину для общественной организации "Народная самооборона Львовщины".

Фигурант должен был отдать транспорт Силам обороны бесплатно, но решил нажиться и 5 марта продал автомобили на одной из АЗС в Угринове. Таким образом он обогатился на миллион 590 тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не отрицал. В содеянном он раскаялся. Суд признал предпринимателя виновным. Он должен заплатить 595 тысяч гривен штрафа и почти восемь тысяч гривен в качестве компенсации процессуальных издержек за проведение экспертиз. Машины передадут волонтерам "Народной самообороны Львовщины".

Напомним, в Тернопольской области мошенник организовал фейковый сбор средств на лечение раненых военнослужащих. Злоумышленник присвоил почти 66 тысяч гривен. Его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что мужчина из Ровенской области незаконно приобрел и хранил янтарь общей стоимостью более 477 тысяч гривен. За совершенное ему назначили наказание в виде года испытательного срока.

суд правосудие гуманитарная помощь автомобиль предприниматели судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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