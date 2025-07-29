Підприємець з Івано-Франківська продав дві гуманітарні автівки — як його покарав суд

Автомобіль Volkswagen Amarok 2011 року випуску. Фото ілюстративне: drive.com.au

Підприємець з Івано-Франківська продав два автомобілі, які доставили з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. Його оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд ухвалив 16 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант є уродженцем Луганщини. У період від лютого до грудня минулого року він отримав автомобілі Volkswagen Amarok 2011 року випуску та Volkswagen Transporter 2012 року випуску. Обидві автівки доставили в Україну для громадської організації "Народна самооборона Львівщини".

Фігурант мав віддати транспорт Силам оборони безкоштовно, але вирішив нажитися та 5 березня продав автомобілі на одній з АЗС в Угринові. Таким чином він збагатився на мільйон 590 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував. У вчиненому він розкаявся. Суд визнав підприємця винним. Він має заплатити 595 тисяч гривень штрафу та майже вісім тисяч гривень в якості компенсації процесуальних витрат за проведення експертиз. Автівки передадуть волонтерам "Народної самооборони Львівщини".

Нагадаємо, у Тернопільській області шахрай організував фейковий збір коштів на лікування поранених військовослужбовців. Зловмисник привласнив майже 66 тисяч гривень. Його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що чоловік із Рівненської області незаконно придбав і зберігав бурштин загальною вартістю понад 477 тисяч гривень. За вчинене йому призначили покарання у вигляді року іспитового строку.