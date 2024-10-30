Полтавский чиновник Игорь Верига задекларировал десятки миллионов наличных денег

Начальник областной Государственной казначейской службы Игорь Верига. Фото: poltava.to

В Полтавской области начальник областной Государственной казначейской службы Игорь Верига вместе с женой задекларировали 62 млн долларов в наличных средствах. В декларации также указано наследство в иностранной валюте и слитках, которое он получил от родителей.

Об этом говорится вЕдином государственном реестре деклараций.

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Чиновник Госказначейства совместно с супругой задекларировали 62 млн долларов наличными.

Декларация Вериги. Фото: скриншот

До 2020 года 58-летний мужчина возглавлял городское управление по вопросам обращений граждан. Его жена работает в управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского горсовета.

В декларации чиновник указал, что увеличение наличности связано с наследством, которое он получил от родителей. Он отметил, что 5,92 млн грн в иностранной валюте и 3,55 млн грн в слитках он получил от матери в апреле 2023 года, а в октябре того же года - наследство от отца: 56,175 млн грн в валюте и 34,5 млн грн в драгоценных металлах.

Также в прошлом году Верига получал 275 тыс. грн пенсии, что составляет примерно 23 тыс. грн ежемесячно, а также ежемесячную зарплату около 22 тыс. грн. Кроме того, в декларации указаны 16 тыс. грн благотворительной помощи от международной организации Red Rose CPS, которая оказывает поддержку лицам с инвалидностью, переселенцам и малообеспеченным.

Напомним, в Украине с начала октября был разоблачен ряд коррупционных схем в областных МСЭК. Наибольшее состояние было обнаружено у главы Хмельницкой комиссии.

Ранее мы писали о том, что заместитель председателя Одесского областного совета в прошлом году приобрел Audi RS Q8 за полмиллиона гривен, но в декларацию ее не внес. Теперь ему придется платить штраф.