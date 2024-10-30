Полтавський чиновник Ігор Верига задекларував десятки мільйонів готівки

Начальник обласної Державної казначейської служби Ігор Верига. Фото: poltava.to

На Полтавщині начальник обласної Державної казначейської служби Ігор Верига разом із дружиною задекларували 62 млн доларів у готівкових коштах. У декларації також вказано спадщину в іноземній валюті та злитках, яку він отримав від батьків.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Чиновник Держказначейства спільно із дружиною задекларували 62 млн доларів готівкою.

Декларація Вериги. Фото: скриншот

До 2020 року 58-річний чоловік очолював міське управління з питань звернень громадян. Його дружина працює в управлінні з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради.

У декларації чиновник вказав, що збільшення готівки пов'язане зі спадщиною, яку він отримав від батьків. Він зазначив, що 5,92 млн грн в іноземній валюті та 3,55 млн грн у злитках він отримав від матері у квітні 2023 року, а у жовтні того ж року — спадщину від батька: 56,175 млн грн у валюті та 34,5 млн грн у дорогоцінних металах.

Також минулого року Верига отримував 275 тис. грн пенсії, що становить приблизно 23 тис. грн щомісяця, а також щомісячну зарплату близько 22 тис. грн. Крім того, у декларації зазначені 16 тис. грн благодійної допомоги від міжнародної організації Red Rose CPS, яка надає підтримку особам з інвалідністю, переселенцям та малозабезпеченим.

Нагадаємо, в Україні від початку жовтня було викрито низку корупційних схем в обласних МСЕК. Найбільші статки були виявлені у голови Хмельницької комісії.

Раніше ми писали про те, що заступник голови Одеської обласної ради минулого року придбав Audi RS Q8 за пів мільйона гривень, але до декларації її не вніс. Тепер йому доведеться платити штраф.