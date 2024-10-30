Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Полтавський чиновник задекларував 62 млн доларів готівки arrow

Полтавський чиновник задекларував 62 млн доларів готівки

30 жовтня 2024 11:56
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Полтавський чиновник Ігор Верига задекларував десятки мільйонів готівки
Начальник обласної Державної казначейської служби Ігор Верига. Фото: poltava.to
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На Полтавщині начальник обласної Державної казначейської служби  Ігор Верига разом із дружиною задекларували 62 млн доларів у готівкових коштах. У декларації також вказано спадщину в іноземній валюті та злитках, яку він отримав від батьків.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Читайте також:

Декларація держслужбовця на Полтавщині

Чиновник Держказначейства спільно із дружиною задекларували 62 млн доларів готівкою.

Полтавський чиновник задекларував 62 млн доларів готівкою - фото 1
Декларація Вериги. Фото: скриншот

До 2020 року 58-річний чоловік очолював міське управління з питань звернень громадян. Його дружина працює в управлінні з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради.

У декларації чиновник вказав, що збільшення готівки пов'язане зі спадщиною, яку він отримав від батьків. Він зазначив, що 5,92 млн грн в іноземній валюті та 3,55 млн грн у злитках він отримав від матері у квітні 2023 року, а у жовтні того ж року — спадщину від батька: 56,175 млн грн у валюті та 34,5 млн грн у дорогоцінних металах.

Також минулого року Верига отримував 275 тис. грн пенсії, що становить приблизно 23 тис. грн щомісяця, а також щомісячну зарплату близько 22 тис. грн. Крім того, у декларації зазначені 16 тис. грн благодійної допомоги від міжнародної організації Red Rose CPS, яка надає підтримку особам з інвалідністю, переселенцям та малозабезпеченим.

Нагадаємо, в Україні від початку жовтня було викрито низку корупційних схем в обласних МСЕК. Найбільші статки були виявлені у голови Хмельницької комісії.

Раніше ми писали про те, що заступник голови Одеської обласної ради минулого року придбав Audi RS Q8 за пів мільйона гривень, але до декларації її не вніс. Тепер йому доведеться платити штраф.

Казначейська служба гроші чиновники Полтавська область активи декларація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:01 У застосунок Армія+ додали найзатребуваніші документи — деталі

11:59 Одеській лікарні платили за неіснуючих пацієнтів — деталі

11:56 Полтавський чиновник задекларував 62 млн доларів готівки

11:47 Пенсії військових на держутриманні — які суми у 2024 році

11:45 Відомий український спортсмен та боєць Азову загинув на фронті

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

11:39 Ціни на газ — скільки коштуватиме кубометр з 1 листопада

11:37 На Сонці трапилося 10 спалахів — чи будуть магнітні бурі сьогодні

11:35 Сирський показав ефектні кадри знищення ворожої техніки — відео

11:30 Який вигляд зараз має Вовчанськ — моторошні кадри

11:29 Частина одеситів сьогодні буде без світла — адреси

12:01 У застосунок Армія+ додали найзатребуваніші документи — деталі

11:59 Одеській лікарні платили за неіснуючих пацієнтів — деталі

11:56 Полтавський чиновник задекларував 62 млн доларів готівки

11:47 Пенсії військових на держутриманні — які суми у 2024 році

11:45 Відомий український спортсмен та боєць Азову загинув на фронті

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

11:39 Ціни на газ — скільки коштуватиме кубометр з 1 листопада

11:37 На Сонці трапилося 10 спалахів — чи будуть магнітні бурі сьогодні

11:35 Сирський показав ефектні кадри знищення ворожої техніки — відео

11:30 Який вигляд зараз має Вовчанськ — моторошні кадри

11:29 Частина одеситів сьогодні буде без світла — адреси

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні