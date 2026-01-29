Видео
Главная Новости дня Польский поверенный в Украине осудил РФ за "садистские" обстрелы

Польский поверенный в Украине осудил РФ за "садистские" обстрелы

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:59
Петр Лукасевич осудил РФ за садистские обстрелы
Поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич. Фото:

Поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что российские обстрелы украинских городов приобрели садистский характер. Он отметил, что Москва как будто стремится давить на Киев, используя замораживание гражданского населения как инструмент переговоров.

Об этом Лукасевич заявил во время брифинга в четверг, 29 января.

Читайте также:

Российские обстрелы стали "садистскими"

По словам Лукасевича, несмотря на ускорение переговорного процесса, Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Он добавил, что украинская противовоздушная оборона делает все возможное, чтобы эффективно противодействовать этим атакам.

"Я только надеюсь, что союзники и в дальнейшем будут поставлять и поддерживать украинскую ПВО, чтобы нам не пришлось реагировать и чтобы предотвратить такие кризисы, с которыми мы сейчас сталкиваемся", — сказал дипломат.

Напомним, что во время брифинга вице-премьер Алексей Кулеба ответил, как проходит восстановление энергетики после атак РФ.

А до этого в сети появилась информация о якобы энергетическом перемирии между Украиной и РФ с сегодняшнего дня.

Польша Киев обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
