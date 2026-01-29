Пйотр Лукасєвіч засудив РФ за садистські обстріли

Повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч. Фото:

Повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч заявив, що російські обстріли українських міст набули садистського характеру. Він наголосив, що Москва наче прагне тиснути на Київ, використовуючи замороження цивільного населення як інструмент переговорів.

Про це Лукасєвіч заявив під час брифінгу у четвер, 29 січня.

Російські обстріли стали "садистськими"

За словами Лукасєвіча, незважаючи на прискорення переговорного процесу, Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Він додав, що українська протиповітряна оборона робить усе можливе, щоб ефективно протидіяти цим атакам.

"Я лише сподіваюся, що союзники й надалі постачатимуть та підтримуватимуть українську ППО, щоб нам не довелося реагувати і щоб запобігти таким кризам, з якими ми зараз стикаємося", — сказав дипломат.

