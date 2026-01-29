Відео
Головна Новини дня Польський повірений в Україні засудив РФ за "садистські" обстріли

Польський повірений в Україні засудив РФ за "садистські" обстріли

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 14:59
Пйотр Лукасєвіч засудив РФ за садистські обстріли
Повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч. Фото:

Повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч заявив, що російські обстріли українських міст набули садистського характеру. Він наголосив, що Москва наче прагне тиснути на Київ, використовуючи замороження цивільного населення як інструмент переговорів.

Про це Лукасєвіч заявив під час брифінгу у четвер, 29 січня.

Читайте також:

Російські обстріли стали "садистськими"

За словами Лукасєвіча, незважаючи на прискорення переговорного процесу, Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Він додав, що українська протиповітряна оборона робить усе можливе, щоб ефективно протидіяти цим атакам.

"Я лише сподіваюся, що союзники й надалі постачатимуть та підтримуватимуть українську ППО, щоб нам не довелося реагувати і щоб запобігти таким кризам, з якими ми зараз стикаємося", — сказав дипломат.

Нагадаємо, що під час брифінгу віцепрем'єр Олексій Кулеба відповів, як проходить відновлення енергетики після атак РФ.

А до цього в мережі зʼявилась інформація про начебто енергетичне перемир'я між Україною та РФ від сьогодні.

