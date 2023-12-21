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Польская оппозиция заблокировала здание главного телеканала страны — что происходит

21 декабря 2023 11:50
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Польская оппозиция заблокировала здание главного телеканала страны — что происходит
Польские оппозиционные депутаты блокируют доступ к зданию TVP. Фото: Przemysław Czarnek / X
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Депутаты польской оппозиционной партии "Право и Справедливость" заняли помещения, в которых размещаются общественные СМИ страны. Таким образом, они пытаются защитить польскую прессу от "посягательств" новой власти на свободу слова.

Об этом сообщил Укринформ.

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Cейм Польши во вторник вечером 244 голосами принял резолюцию о необходимости возобновления беспристрастной работы общественных СМИ страны: телеканала TVP, Польского радио, а также Польского агентства печати — PAP. Против было 84 депутата, 16 воздержались, а более ста депутатов не приняли участия в голосовании.

В нем отмечается, что за две парламентские каденции предыдущей власти общественные СМИ "утратили свою миссию и роль", определенную как право и общественную потребность в доступе к беспристрастной информации, и стали орудием сеяния пропаганды партией Ярослава Качинского и правительством PiS.

Эта резолюция вызвала протест у оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS), депутаты которой теперь круглосуточно дежурят в TVP.

Что об этом думает Лех Качинский

Вечером после голосования лидер PiS Качинский сообщил, что группы депутатов партии по 10 человек будут непрерывно дежурить в головном офисе TVP.

"Наш протест является защитой демократии, потому что демократии нет без плюрализма СМИ и без сильных антиправительственных медов, а в Польше — это публичные СМИ", — заявил Качинский.

Следует отметить, что еще перед выборами новоизбранные власти заявляли, что после победы ликвидируют TVP Info, который, по их убеждению, стал партийным рупором PiS.

Напомним, новый министр культуры и национального наследия Польши Бартломей Сенкевич после голосования за резолюцию уволил руководство TVP, Польского радио, PAP, а также набсоветы этих медиа, назначив на их места новый состав.

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