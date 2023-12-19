Дуда скликає засідання Радбезу — серед тем війна в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної оборони Польщі. Під час якого обговорять питання, що пов'язані із війною в Україні.

Про це заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра, передає Radio Zet.

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Відомо, що засідання Ради національної оборони Польщі відбудеться завтра, 20 грудня.

У ньому візьмуть участь члени нового уряду Польщі — прем'єр-міністр Дональд Туск та деякі міністри.

Так, обговорюватимуться питання безпеки, що пов'язані із ситуацією на фронті в Україні, підтримка Збройних сил України, питання реформування системи управління Збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи обороноздатності.

За словами Сєвєри, зимові атаки Росії по України є серйозним викликом.

"Ризик, пов'язаний з потенційними ударами по критично важливій інфраструктурі, дуже значний. Ситуація вкрай серйозна", — сказав він.

Представник Бюро національної безпеки Польщі наголосив, що потрібно й надалі підтримувати Київ.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр Польщі та його уряд склали присягу та офіційно почали роботу 13 грудня. Президент Анджей Дуда офіційно призначив прем’єра та усіх міністрів.

Також ми писали, що новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском вважає протести польських перевізників на кордоні виною попередників. Наразі триває обговорення щодо розв'язання цієї проблеми.