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Дуда созывает заседание Совбеза —среди тем война в Украине

19 декабря 2023 21:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дуда созывает заседание Совбеза —среди тем война в Украине
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной обороны Польши. В ходе него обсудят вопросы, связанные с войной в Украине.

Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, передает Radio Zet.

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Известно, что заседание Совета национальной обороны Польши состоится 20 декабря.

В нем примут участие члены нового правительства Польши — премьер-министр Дональд Туск и некоторые министры.

Так, будут обсуждаться вопросы безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, поддержка Вооруженных Сил Украины, вопросы реформирования системы управления Вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы обороноспособности.

По словам Северы, зимние атаки России по Украине являются серьезным вызовом.

"Риск, связанный с потенциальными ударами по критически важной инфраструктуре, очень значителен. Ситуация крайне серьезная", — сказал он.

Представитель Бюро национальной безопасности Польши подчеркнул, что нужно и дальше поддерживать Киев.

Напомним, что новый премьер-министр Польши и его правительство приняли присягу и официально начали работу 13 декабря. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.

Также мы писали, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает протесты польских перевозчиков на границе виной предшественников. В настоящее время продолжается обсуждение решения этой проблемы.

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