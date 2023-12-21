Польська опозиція заблокувала будівлю головного телеканалу країни — що відбувається

Польські опозиційні депутати блокують доступ до будівлі TVP. Фото: Przemysław Czarnek / X

Депутати польської опозиційної партії "Право і Справедливість" зайняли приміщення, в яких розташовуються суспільні ЗМІ країни. Таким чином вони намагаються захистити польську пресу від "зазіхань" нової влади на свободу слова.

Про це повідомив Укрінформ.

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Cейм Польщі у вівторок ввечері 244 голосами ухвалив резолюцію про необхідність відновлення неупередженої роботи суспільних ЗМІ країни: телеканалу TVP, Польського радіо, а також Польського агентства преси — PAP. Проти були 84 депутати, 16 утрималися, а понад сто депутатів не взяли участі в голосуванні.

У ній зазначається, що за дві парламентські каденції попередньої влади суспільні ЗМІ "втратили свою місію і роль", визначену як право і суспільну потребу щодо доступу до неупередженої інформації, і стали знаряддям сіяння пропаганди партією Ярослава Качинського й урядом PiS.

Ця резолюція викликала протест в опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS), депутати якої тепер цілодобово чергують в TVP.

Що про це думає Лех Качинський

Ввечері після голосування лідер PiS Качинський повідомив, що групи депутатів партії по 10 осіб безперервно чергуватимуть у головному офісі TVP.

"Наш протест є захистом демократії, тому що демократії немає без плюралізму ЗМІ та без сильних антиурядових медів, а в Польщі — це публічні ЗМІ", — заявив Качинський.

Потрібно відзначити, що ще перед виборами новообрана влада заявляла, що після перемоги ліквідує TVP Info, який, на їх переконання, став партійним рупором PiS.

Нагадаємо, новий міністр культури і національної спадщини Польщі Бартломей Сенкевич після голосування за резолюцію звільнив керівництво TVP, Польського радіо, PAP, а також спостережні ради цих медіа, призначивши на їх місця новий склад.