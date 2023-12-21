Польська опозиція заблокувала будівлю головного телеканалу країни — що відбувається
Депутати польської опозиційної партії "Право і Справедливість" зайняли приміщення, в яких розташовуються суспільні ЗМІ країни. Таким чином вони намагаються захистити польську пресу від "зазіхань" нової влади на свободу слова.
Про це повідомив Укрінформ.
Чому польські опозиціонери вдались до акцій протесту
Cейм Польщі у вівторок ввечері 244 голосами ухвалив резолюцію про необхідність відновлення неупередженої роботи суспільних ЗМІ країни: телеканалу TVP, Польського радіо, а також Польського агентства преси — PAP. Проти були 84 депутати, 16 утрималися, а понад сто депутатів не взяли участі в голосуванні.
У ній зазначається, що за дві парламентські каденції попередньої влади суспільні ЗМІ "втратили свою місію і роль", визначену як право і суспільну потребу щодо доступу до неупередженої інформації, і стали знаряддям сіяння пропаганди партією Ярослава Качинського й урядом PiS.
Ця резолюція викликала протест в опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS), депутати якої тепер цілодобово чергують в TVP.
Що про це думає Лех Качинський
Ввечері після голосування лідер PiS Качинський повідомив, що групи депутатів партії по 10 осіб безперервно чергуватимуть у головному офісі TVP.
"Наш протест є захистом демократії, тому що демократії немає без плюралізму ЗМІ та без сильних антиурядових медів, а в Польщі — це публічні ЗМІ", — заявив Качинський.
Потрібно відзначити, що ще перед виборами новообрана влада заявляла, що після перемоги ліквідує TVP Info, який, на їх переконання, став партійним рупором PiS.
Нагадаємо, новий міністр культури і національної спадщини Польщі Бартломей Сенкевич після голосування за резолюцію звільнив керівництво TVP, Польського радіо, PAP, а також спостережні ради цих медіа, призначивши на їх місця новий склад.
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