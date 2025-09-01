Украинцы принесли в бюджет Польши более 51 млрд злотых

Люди работают в Польше. REUTERS/Kacper Pempel

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что экономика Польши существенно выиграла от присутствия украинцев. Несмотря на распространенные политические заявления о якобы бремени от беженцев, фактически ситуация имеет противоположный характер.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

По его словам, в период с 2022 по 2024 год Польша потратила на обеспечение украинских переселенцев около 7,5 миллиарда злотых. В то же время доходы польского бюджета от деятельности украинцев превысили 51 миллиард злотых.

Гетманцев подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о безоговорочной экономической выгоде для Польши.

Он также отметил, что рост бюджетных поступлений напрямую связан с украинским присутствием. Однако, по словам депутата, в обществе и среди части польских политиков продолжают подыгрывать популистским настроениям, используя тему беженцев для собственных политических целей.

"И относительно заявлений самих политиков. Они не только популистские. Они еще и некомпетентны с точки зрения заявлений того польского политика, о котором вы упомянули. Польша потратила на наших беженцев за 2022-2024 годы 7,5 млрд злотых. А получила в бюджет более 51 млрд за счет украинцев. Доходы бюджета выросли именно при участии украинцев", — резюмировал Гетманцев.

