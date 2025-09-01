Відео
Польща заробила на біженцях більше, ніж витратила — Гетманцев

Польща заробила на біженцях більше, ніж витратила — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 07:56
Українці принесли до бюджету Польщі понад 51 млрд злотих
Люди працюють у Польщі. REUTERS/Kacper Pempel

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що економіка Польщі суттєво виграла від присутності українців. Попри поширені політичні заяви про нібито тягар від біженців, фактично ситуація має протилежний характер.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Польща заробила на українцях більше, аніж надала допомоги біженцям

За його словами, у період з 2022 по 2024 рік Польща витратила на забезпечення українських переселенців близько 7,5 мільярда злотих. Водночас доходи польського бюджету від діяльності українців перевищили 51 мільярд злотих.

Гетманцев підкреслив, що ці цифри свідчать про беззаперечну економічну вигоду для Польщі.

Він також зазначив, що зростання бюджетних надходжень безпосередньо пов’язане з українською присутністю. Проте, за словами депутата, у суспільстві та серед частини польських політиків продовжують підігравати популістичним настроям, використовуючи тему біженців для власних політичних цілей.

"І щодо заяв самих політиків. Вони не тільки популістські. Вони ще й і некомпетентні із точки зору заяв отого польського політика, про якого ви згадали. Польща витратила на наших біженців за 2022-2024 роки 7,5 млрд злотих. А отримала до бюджету понад 51 млрд за рахунок українців. Доходи бюджету зросли саме за участі українців", — резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, також Данило Гетманцев відреагував на різку заяву українського нардепа Олега Дунди, який назвав українців, що виїхали за кордон, "неукраїнцями". 

Також у Польщі зробили заяву про поступки Росії

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
