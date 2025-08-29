Дунда про українців за кордоном - Гетманцев відповів

Голова комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Денис Гетьманцев виступив із різкою заявою після слів свого колеги Олега Дунди про "політичне українство". Раніше Дунда заявив, що українці, які виїхали за кордон, вже політично не українці.

Про це Гетманцев написав у Telegram у п'ятницю, 29 серпня.

Реклама

Читайте також:

Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Що Гетманцев відповів Дунді

"Завжди з повагою ставлюся до будь-яких думок, але…" — почав своє звернення Гетманцев.

За його словами, спроби визначати справжнього чи несправжнього громадянина України — це крок за межі допустимого.

"Зараз, коли країна найбільше потребує консолідації, сіяти нові зерна поділу суспільства, ділити громадян на правильних та неправильних — це найгірше, що може зробити хтось, особливо політик", — наголосив депутат.

Гетьманцев зазначив, що всі права та обов'язки громадян України чітко визначені Конституцією, і жоден закон не позбавляє громадянства тих, хто виїхав за кордон. Він нагадав, що право бути обраним мають усі громадяни, які прожили в країні останніх 5 років (для депутатів) або 10 років (для президента), і жодних інших "критеріїв справжнього українства" не існує.

Депутат підкреслив, що мільйони українців, які вимушено перебувають за межами країни, не є зрадниками і не повинні зазнавати дискримінації.

"Мільйони людей, які зараз вимушено перебувають поза межами держави, — не зрадники і не манкурти. Завтра мільйони з них повернуться. Інші можуть стати нашою діаспорою, нашими лобістами у захисті українських інтересів", — заявив Гетманцев.

Він також зазначив, що нинішня ситуація наголошує на низькому рівні довіри громадян до політичних діячів.

"Нам потрібно працювати, щоб повернути хоча б частину довіри та виправдати очікування людей – на світ, на розвиток, на відродження", — сказав депутат.

Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу" розповів, яке право втратили українці, що виїхали за кордон під час повномасштабної війни. За його словами, вони втратили найближчим часом право бути обраним в Україні на посаду президента.

Раніше ми інформували, що декого з українців можуть не пустити до Польщі.