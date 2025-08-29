Нардеп пояснив, що втратили українці, які виїхали під час війни
Народний депутат від "Слуги народу" розповів, яке право втратили українці, що виїхали за кордон під час повномасштабної війни. За його словами, вони втратили найближчим часом право бути обраним в Україні на посаду президента.
Про це Олег Дунда розповів в інтерв'ю Telegraf UA.
Що втратили українці, які виїхали за кордон
За словами нардепа, українці, які перебували за кордоном більше ніж 6 місяців, втратили право бути обраним.
Дунда пояснив, що де-факто, велика кількість українців, які виїхали під час війни за кордон і не повернулися, — вони втратили найближчим часом право бути обраним в Україні на посаду президента, народного депутата тощо.
Нардеп зазначив, що це вже є втрата так званого "політичного українства".
"З точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним. Це є частина політичних прав. Де-факто, велика кількість українців, які виїхали під час війни за кордон і не повернулися, втратили найближчим часом це право бути обраними в Україні. Це і є втрата, так званого, політичного українства", — пояснив посадовець.
