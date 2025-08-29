Українці з валізами. Ілюстративне фото: zakarpattya.net.ua

Народний депутат від "Слуги народу" розповів, яке право втратили українці, що виїхали за кордон під час повномасштабної війни. За його словами, вони втратили найближчим часом право бути обраним в Україні на посаду президента.

Про це Олег Дунда розповів в інтерв'ю Telegraf UA.

Що втратили українці, які виїхали за кордон

За словами нардепа, українці, які перебували за кордоном більше ніж 6 місяців, втратили право бути обраним.

Дунда пояснив, що де-факто, велика кількість українців, які виїхали під час війни за кордон і не повернулися, — вони втратили найближчим часом право бути обраним в Україні на посаду президента, народного депутата тощо.

Нардеп зазначив, що це вже є втрата так званого "політичного українства".

"З точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним. Це є частина політичних прав. Де-факто, велика кількість українців, які виїхали під час війни за кордон і не повернулися, втратили найближчим часом це право бути обраними в Україні. Це і є втрата, так званого, політичного українства", — пояснив посадовець.

