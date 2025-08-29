Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп объяснил, что потеряли украинцы, выехавшие из страны

Нардеп объяснил, что потеряли украинцы, выехавшие из страны

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:12
Какое право потеряли украинцы, выехавшие за границу
Украинцы с чемоданами. Иллюстративное фото: zakarpattya.net.ua

Народный депутат от "Слуги народа" рассказал, какое право потеряли украинцы, выехавшие за границу во время полномасштабной войны. По его словам, они потеряли в ближайшее время право быть избранным в Украине на должность президента.

Об этом Олег Дунда рассказал в интервью Telegraf UA.

Реклама
Читайте также:

Что потеряли украинцы, которые выехали за границу

По словам нардепа, украинцы, которые находились за границей более 6 месяцев, потеряли право быть избранным.

Дунда объяснил, что де-факто, большое количество украинцев, которые выехали во время войны за границу и не вернулись, — они потеряли в ближайшее время право быть избранным в Украине на должность президента, народного депутата и тому подобное.

Нардеп отметил, что это уже потеря так называемого "политического украинства".

"С точки зрения законодательства, украинец, который был за пределами Украины более 6 месяцев, теряет право быть избранным. Это часть политических прав. Де-факто, большое количество украинцев, которые выехали во время войны за границу и не вернулись, потеряли в ближайшее время это право быть избранными в Украине. Это и есть потеря, так называемого, политического украинства", — объяснил чиновник.

Ранее мы информировали, что некоторых из украинцев могут не пустить в Польшу.

Также мы рассказывали о фейках относительно пересечения польской границы.

беженцы переселенцы война в Украине украинцы в Польше выезд за границу
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации