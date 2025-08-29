Нардеп объяснил, что потеряли украинцы, выехавшие из страны
Народный депутат от "Слуги народа" рассказал, какое право потеряли украинцы, выехавшие за границу во время полномасштабной войны. По его словам, они потеряли в ближайшее время право быть избранным в Украине на должность президента.
Об этом Олег Дунда рассказал в интервью Telegraf UA.
Что потеряли украинцы, которые выехали за границу
По словам нардепа, украинцы, которые находились за границей более 6 месяцев, потеряли право быть избранным.
Дунда объяснил, что де-факто, большое количество украинцев, которые выехали во время войны за границу и не вернулись, — они потеряли в ближайшее время право быть избранным в Украине на должность президента, народного депутата и тому подобное.
Нардеп отметил, что это уже потеря так называемого "политического украинства".
"С точки зрения законодательства, украинец, который был за пределами Украины более 6 месяцев, теряет право быть избранным. Это часть политических прав. Де-факто, большое количество украинцев, которые выехали во время войны за границу и не вернулись, потеряли в ближайшее время это право быть избранными в Украине. Это и есть потеря, так называемого, политического украинства", — объяснил чиновник.
