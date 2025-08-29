Дунда об украинцах за рубежом - Гетманцев ответил

Председатель комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Денис Гетманцев выступил с резким заявлением после слов своего коллеги Олега Дунды о "политическом украинстве". Ранее Дунда заявил, что украинцы, которые выехали за границу, уже политически не украинцы.

Об этом Гетманцев написал в Telegram в пятницу, 29 августа.

Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Что Гетманцев ответил Дунде

"Всегда с уважением отношусь к любым мнениям, но..." — начал свое обращение Гетманцев.

По его словам, попытки определять настоящего или ненастоящего гражданина Украины — это шаг за пределы допустимого.

"Сейчас, когда страна больше всего нуждается в консолидации, сеять новые зерна разделения общества, делить граждан на правильных и неправильных — это худшее, что может сделать кто-то, особенно политик", — подчеркнул депутат.

Гетманцев отметил, что все права и обязанности граждан Украины четко определены Конституцией, и ни один закон не лишает гражданства тех, кто выехал за границу. Он напомнил, что право быть избранным имеют все граждане, которые прожили в стране последние 5 лет (для депутатов) или 10 лет (для президента), и никаких других "критериев настоящего украинства" не существует.

Депутат подчеркнул, что миллионы украинцев, которые вынужденно находятся за пределами страны, не являются предателями и не должны подвергаться дискриминации.

"Миллионы людей, которые сейчас вынужденно находятся за пределами государства, не предатели и не манкурты. Завтра миллионы из них вернутся. Другие могут стать нашей диаспорой, нашими лоббистами в защите украинских интересов", — заявил Гетманцев.

Он также отметил, что нынешняя ситуация подчеркивает низкий уровень доверия граждан к политическим деятелям.

"Нам нужно работать, чтобы вернуть хотя бы часть доверия и оправдать ожидания людей — на мир, на развитие, на возрождение", — сказал депутат.

