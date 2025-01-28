Блокировка границы с Украиной - Польша решила проблему

Блокирование границы между Польшей и Украиной. Фото: Общественное

Польша приняла решение, которое сделает невозможным блокирование границы с Украиной. Для этого пограничные КПП будут считаться критической инфраструктурой.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita во вторник, 28 января.

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Как говорится в сообщении, польское правительство добавило пограничные контрольно-пропускные пункты в перечень критической инфраструктуры. Это ограничит возможные попытки блокирования польско-украинской границы в будущем.

"Правительство ввело постановления по критической инфраструктуре, что немного уменьшило неудобства, связанные с протестами на границе", — отметил председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной и Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль.

Он добавил, что перечень критически важной инфраструктуры расширили. Также Коваль отметил, что, вероятно, фермеры в Польше и во всем Евросоюзе будут искать способы организации протестов, чтобы иметь влияние на власть.

Напомним, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский призвал правительство изменить программу помощи украинским детям "800 плюс". Он считает, что под эту помощь должны подпадать только те украинки, которые работают в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда выступил на форуме в Давосе. Он призвал мировое сообщество действовать решительнее в поддержке Украины.