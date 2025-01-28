Блокування кордону з Україною — Польща вирішила проблему

Блокування кордону між Польщею та Україною. Фото: Суспільне

Польща ухвалила рішення, яке унеможливить блокування кордону з Україною. Для цього прикордонні КПП будуть вважатись критичною інфраструктурою.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita у вівторок, 28 січня.

Читайте також:

Поляки більше не зможуть блокувати кордон з Україною

Як йдеться у повідомленні, польський уряд додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури. Це обмежить можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому.

"Уряд запровадив постанови щодо критичної інфраструктури, що трохи зменшило незручності, пов’язані з протестами на кордоні", — зазначив голова Ради з питань співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль.

Він додав, що перелік критично інфраструктури розширили. Також Коваль зауважив, що, ймовірно, фермери в Польщі та в усьому Євросоюзі будуть шукати способи організації протестів, аби мати вплив на владу.

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський закликав уряд змінити програму допомоги українським дітям "800 плюс". Він вважає, що під цю допомогу мають підпадати лише ті українки, які працюють в Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда виступив на форумі в Давосі. Він закликав світову спільноту діяти рішучіше у підтримці України.