Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги arrow

Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

18 січня 2025 00:10
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Допомога українцям у Польщі — які зміни хочуть внести до програми 800 плюс
Українські біженці. Ілюстративне фото: UNICEF
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський закликав уряд внести зміни до програми допомоги українським дітям "800 плюс". За його словами, під цю допомогу мають підпадати лише ті громадянки України, які працюють в Польщі.

Про це повідомляє RMF24

Читайте також:

Допомога українцям у Польщі 

"Для нас головне, щоб кожен, хто до нас приходить і хоче розраховувати на підтримку, зміцнював економіку. І тому я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли йдеться про пільги, такі як 800 плюс для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі", — пояснив Тшасковський.

Політик наголосив, що Польща не може припуститися помилки, якої припустилися інші країни, такі як Німеччина чи Швеція. Він також зазначив, що більшість українців, які працюють у Польщі, підіймають економіку країни.

Щобільше, кандидат на посаду президента Польщі додав, що місце України в Європі після закінчення війни, і що це вигідно Польщі.

Що таке програма "800 плюс"

"800 плюс" — це програма допомоги для батьків чи опікунів дитини, які законно виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Згідно з нею на дитину виплачується 800 злотих щомісяця на період перебування в Польщі.

Оформити цю допомогу можна за посиланням.

Нагадаємо, що в Польщі внесли зміни до законодавства, які спрощують процес отримання громадянства в країні з початку 2025 року. Зокрема, нові правила стосуються й українців. 

Також польський уряд змінює вимоги для отримання карти побиту. Ці зміни стосуються мінімального доходу іноземців.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував новий пакет допомоги від Польщі.

Польща виплати діти українці біженці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія