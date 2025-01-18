Допомога українцям у Польщі — які зміни хочуть внести до програми 800 плюс

Українські біженці. Ілюстративне фото: UNICEF

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський закликав уряд внести зміни до програми допомоги українським дітям "800 плюс". За його словами, під цю допомогу мають підпадати лише ті громадянки України, які працюють в Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

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Допомога українцям у Польщі

"Для нас головне, щоб кожен, хто до нас приходить і хоче розраховувати на підтримку, зміцнював економіку. І тому я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли йдеться про пільги, такі як 800 плюс для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі", — пояснив Тшасковський.

Політик наголосив, що Польща не може припуститися помилки, якої припустилися інші країни, такі як Німеччина чи Швеція. Він також зазначив, що більшість українців, які працюють у Польщі, підіймають економіку країни.

Щобільше, кандидат на посаду президента Польщі додав, що місце України в Європі після закінчення війни, і що це вигідно Польщі.

Що таке програма "800 плюс"

"800 плюс" — це програма допомоги для батьків чи опікунів дитини, які законно виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Згідно з нею на дитину виплачується 800 злотих щомісяця на період перебування в Польщі.

Оформити цю допомогу можна за посиланням.

Нагадаємо, що в Польщі внесли зміни до законодавства, які спрощують процес отримання громадянства в країні з початку 2025 року. Зокрема, нові правила стосуються й українців.

Також польський уряд змінює вимоги для отримання карти побиту. Ці зміни стосуються мінімального доходу іноземців.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував новий пакет допомоги від Польщі.