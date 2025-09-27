Тайвань хочет даже построить в Польше завод, поскольку на дроны сейчас большой спрос

Дрон с креплением для сбросов Ahamani AX4, который активно закупает Польша. Фото: Bloomberg

Польша стала главным покупателем тайваньских дронов. По данным Совета развития внешней торговли Тайваня, экспорт беспилотников в первой половине 2025 года вырос почти на 750% в годовом исчислении.

Такую информацию предоставляет агентство Bloomberg.

Сколько и каких дронов закупила Польша

По данным Bloomberg, власти страны утверждают, что БпЛА нужны "для защиты от России". Польша с начала текущего года для укрепления своего оборонного потенциала закупила у Тайваня беспилотники на сумму более 19 млн долл., обеспечив почти 60% тайваньского экспорта БпЛА.

Особенно заметно объем закупок вырос в августе, когда произошло вторжение 20 российских дронов в Польшу. В тайваньском производителе дронов Ahamani сообщили, что спрос на продукцию в Польше настолько велик, что компания планирует создать там завод.

"Европа — очень важный рынок для индустрии беспилотников, а Польша — ключевой пункт назначения и база для нас", — сказал гендиректор Ahamani Кунг Цзи-чи.

По его словам, производители БпЛА по всему миру, включая Польшу, стремятся снизить зависимость от китайских комплектующих и ищут "некитайские каналы поставок", из-за чего на рынке образовался дефицит двигателей и аккумуляторов для дронов.

Напомним, немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит в ЕС, а именно в Латвии, завод по производству снарядов. Предприятие будет производить 1,5 млн снарядов ежегодно и часть из них будет для ВСУ.

Также мы информировали, что украинский Генштаб показал маршрут венгерского дрона, нарушившего воздушное пространство Украины. На нашей границе дважды был зафиксирован пролет дрона.