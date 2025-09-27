Видео
Главная Новости дня Польша стала главным покупателем БпЛА Тайваня — сколько закупили

Польша стала главным покупателем БпЛА Тайваня — сколько закупили

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 07:05
Тайвань хочет даже построить в Польше завод, поскольку на дроны сейчас большой спрос
Дрон с креплением для сбросов Ahamani AX4, который активно закупает Польша. Фото: Bloomberg

Польша стала главным покупателем тайваньских дронов. По данным Совета развития внешней торговли Тайваня, экспорт беспилотников в первой половине 2025 года вырос почти на 750% в годовом исчислении.

Такую информацию предоставляет агентство Bloomberg.

Читайте также:

Сколько и каких дронов закупила Польша

По данным Bloomberg, власти страны утверждают, что БпЛА нужны "для защиты от России". Польша с начала текущего года для укрепления своего оборонного потенциала закупила у Тайваня беспилотники на сумму более 19 млн долл., обеспечив почти 60% тайваньского экспорта БпЛА.

Особенно заметно объем закупок вырос в августе, когда произошло вторжение 20 российских дронов в Польшу. В тайваньском производителе дронов Ahamani сообщили, что спрос на продукцию в Польше настолько велик, что компания планирует создать там завод.

"Европа — очень важный рынок для индустрии беспилотников, а Польша — ключевой пункт назначения и база для нас", — сказал гендиректор Ahamani Кунг Цзи-чи.

По его словам, производители БпЛА по всему миру, включая Польшу, стремятся снизить зависимость от китайских комплектующих и ищут "некитайские каналы поставок", из-за чего на рынке образовался дефицит двигателей и аккумуляторов для дронов.

Напомним, немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит в ЕС, а именно в Латвии, завод по производству снарядов. Предприятие будет производить 1,5 млн снарядов ежегодно и часть из них будет для ВСУ.

Также мы информировали, что украинский Генштаб показал маршрут венгерского дрона, нарушившего воздушное пространство Украины. На нашей границе дважды был зафиксирован пролет дрона.

россия Польша беспилотники Тайвань FPV-дроны
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
