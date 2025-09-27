Концерн Rheinmetall будет изготавливать в Латвии снаряды не только для НАТО, но и для Украины

Rheinmetall построит завод в Латвии — помогут ли снарядами ВСУ
Немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит в Латвии завод по производству снарядов. Соглашение о создании совместного предприятия подписали в Гамбурге.
О подписании контракта сообщает DW.
Сколько снарядов будет выпускать завод в Латвии
Контрольный пакет (51%) останется у Rheinmetall Waffe Munition GmbH, латвийская State Defence Corporation получит 49%. Объем инвестиций в проект составит 275 млн евро.
В планах создание около 150 рабочих мест и выпуск десятков тысяч артиллерийских снарядов в год. Для Латвии это станет важным шагом к укреплению обороноспособности, отмечает издание.
Интерес концерна к расширению мощностей напрямую связан с резко возросшим спросом. Боеприпасы нужны не только Бундесверу, но и другим западным армиям, а также Украине, которая продолжает получать помощь от союзников на фоне российской агрессии.
По заявлениям компании, уже с 2027 года Rheinmetall планирует выпускать около 1,5 млн артиллерийских снарядов в год.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встречался с генеральным директором Rheinmetall AG Армином Паппергером. Обсудили расширение сотрудничества между украинским и немецким ВПК.
Также стало известно, что украинское Минобороны заключило контракт на 9 миллионов евро с Rheinmetall на поставку модулей заряжания для 155-мм артиллерийских снарядов.
Читайте Новини.LIVE!