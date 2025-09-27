Видео
Главная Новости дня Rheinmetall построит завод в Латвии — помогут ли снарядами ВСУ

Rheinmetall построит завод в Латвии — помогут ли снарядами ВСУ

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 05:06
Концерн Rheinmetall будет изготавливать в Латвии снаряды не только для НАТО, но и для Украины
Снаряды немецкого производителя Rheinmetall. Фото: Rheinmetall

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит в Латвии завод по производству снарядов. Соглашение о создании совместного предприятия подписали в Гамбурге.

О подписании контракта сообщает DW.

Читайте также:

Сколько снарядов будет выпускать завод в Латвии

Контрольный пакет (51%) останется у Rheinmetall Waffe Munition GmbH, латвийская State Defence Corporation получит 49%. Объем инвестиций в проект составит 275 млн евро.

В планах создание около 150 рабочих мест и выпуск десятков тысяч артиллерийских снарядов в год. Для Латвии это станет важным шагом к укреплению обороноспособности, отмечает издание.

Интерес концерна к расширению мощностей напрямую связан с резко возросшим спросом. Боеприпасы нужны не только Бундесверу, но и другим западным армиям, а также Украине, которая продолжает получать помощь от союзников на фоне российской агрессии.

По заявлениям компании, уже с 2027 года Rheinmetall планирует выпускать около 1,5 млн артиллерийских снарядов в год.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встречался с генеральным директором Rheinmetall AG Армином Паппергером. Обсудили расширение сотрудничества между украинским и немецким ВПК.

Также стало известно, что украинское Минобороны заключило контракт на 9 миллионов евро с Rheinmetall на поставку модулей заряжания для 155-мм артиллерийских снарядов.

Автор:
Автор:
Филип Бойко
